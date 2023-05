Триумф Дженны Ортеги и Педро Паскаля: все победители кинопремии от MTV

Статуэтка премии MTV Movie & TV Awards. Фото: Instagram/sicholas.forever

Кинопремия MTV Movie & TV Awards 2023 года объявила имена лауреатов. В этом году из-за забастовки Гильдии сценаристов США организаторы отменили красную дорожку и показали трансляцию с поздравлениями от победителей.

Об этом сообщает телеканал MTV в своих соцсетях и сайте.

Читайте также:

Победители MTV Movie & TV Awards 2023

Лучшая роль на ТВ — Дженна Ортега ("Уэнздей")

Лучший герой — Педро Паскаль (The Last of Us)

Лучшая роль в кино — Том Круз ("Топ Ган: Меверик")

Лучший злодей — Элизабет Олсен ("Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия")

Лучший испуг — Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")

Лучшая комедийная роль — Адам Сендлер ("Убийство в Париже")

Прорыв года — Джозеф Квин ("Очень странные дела")

Лучший дуэт — Педро Паскаль и Белла Рэмси (The Last of Us)

Лучшая драка — Хейл Уэзерс (Кортни Кокс) против Призрачного лица ("Крик 6")

Лучший сериал — The Last of Us

Лучший фильм — "Крик 6"

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Дрю Бэрримор отказалась вести престижную премию MTV Movie & TV Awards 2023 из-за забастовки сценаристов в США. Также мы рассказывали, что премия "Оскар" изменила правила членам жюри и запретила им устраивать вечеринки и не только.