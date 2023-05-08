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Тріумф Дженни Ортеги та Педро Паскаля: всі переможці кінопремії від MTV

8 травня 2023 13:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тріумф Дженни Ортеги та Педро Паскаля: всі переможці кінопремії від MTV
Статуетка премії MTV Movie & TV Awards. Фото: Instagram/sicholas.forever
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кінопремія MTV Movie & TV Awards 2023 оголосила імена лауреатів. Цього року через страйк Гільдії сценаристів США організатори скасували червону доріжку та показали трансляцію з привітаннями від переможців.

Про це повідомляє телеканал MTV у своїх соцмережах та сайті

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Переможці MTV Movie & TV Awards 2023

Краща роль на ТБ — Дженна Ортега ("Венздей")

Кращий герой — Педро Паскаль (The Last of Us)

Краща роль в кіно — Том Круз ("Топ Ган: Меверік")

Кращий лиходій — Елізабет Олсен ("Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля")

Кращий переляк — Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")

Найкраща комедійна роль — Адам Сендлер ("Вбивство в Парижі")

Прорив року — Джозеф Квін ("Дивні дива")

Кращий дует — Педро Паскаль і Белла Ремсі (The Last of Us)

Найкраща бійка — Гейл Везерс (Кортні Кокс) проти Примарного обличчя ("Крик 6")

Кращий серіал — The Last of Us

Найкращий фільм — "Крик 6"

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Дрю Беррімор відмовилася вести престижну премію MTV Movie & TV Awards 2023 через страйк сценаристів у США. Також ми розповідали, що премія "Оскар" змінила правила для членів журі та заборонила їм влаштовувати вечірки і не тільки.

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