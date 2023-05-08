Тріумф Дженни Ортеги та Педро Паскаля: всі переможці кінопремії від MTV
Кінопремія MTV Movie & TV Awards 2023 оголосила імена лауреатів. Цього року через страйк Гільдії сценаристів США організатори скасували червону доріжку та показали трансляцію з привітаннями від переможців.
Про це повідомляє телеканал MTV у своїх соцмережах та сайті.
Переможці MTV Movie & TV Awards 2023
Краща роль на ТБ — Дженна Ортега ("Венздей")
Кращий герой — Педро Паскаль (The Last of Us)
Краща роль в кіно — Том Круз ("Топ Ган: Меверік")
Кращий лиходій — Елізабет Олсен ("Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля")
Кращий переляк — Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
Найкраща комедійна роль — Адам Сендлер ("Вбивство в Парижі")
Прорив року — Джозеф Квін ("Дивні дива")
Кращий дует — Педро Паскаль і Белла Ремсі (The Last of Us)
Найкраща бійка — Гейл Везерс (Кортні Кокс) проти Примарного обличчя ("Крик 6")
Кращий серіал — The Last of Us
Найкращий фільм — "Крик 6"
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Дрю Беррімор відмовилася вести престижну премію MTV Movie & TV Awards 2023 через страйк сценаристів у США. Також ми розповідали, що премія "Оскар" змінила правила для членів журі та заборонила їм влаштовувати вечірки і не тільки.