Тропический океан и лимонный леденец: Андре Тан рассказал о самых модных цветах 2024 года
Дизайнер Андре Тан рассказал о самых модных цветах в следующем году. По словам Тана, весна будет играть на контрасте.
Об этом Андре Тан поделился в своем Instagram.
Модные тренды 2024 года
Дизайнер Андре Тан рассмотрел основные цветовые тренды в 2024 году. Тан ссылается на исследование института цвета pantone, опубликовавшего подборку модных цветов 2024 года на основе показов в Нью-Йорке.
"Весной, как всегда, нам показывают много цвета, в отличие от насыщенных теплых цветов осенне-зимнего сезона. Осенью 2023 года нам показывали много черного, поэтому весна 2024 года, на контрасте, яркая и резвая, много чистого, открытого цвета", — делится дизайнер.
Цвета 2024 (NYFW):
• roibos tea — красно-коричневый
• desert flower — цветок пустыни — нежный лосось
• watercress — кресс-салат
• marlin — теплый синий цвет тропического океана
• chambray blue — синий шамбре — голубой со следом серого, очень красивый
•mushroom — классический благородный оттенок, нейтральный и теплый
• orangeade — оранжад — нежно-красно-оранжевый
• mint — мята
• lemon drop — лимонный леденец, очень классный акцентный цвет
Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.
Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью.
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