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Тропический океан и лимонный леденец: Андре Тан рассказал о самых модных цветах 2024 года

7 ноября 2023 13:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тропический океан и лимонный леденец: Андре Тан рассказал о самых модных цветах 2024 года
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан рассказал о самых модных цветах в следующем году. По словам Тана, весна будет играть на контрасте.

Об этом Андре Тан поделился в своем Instagram.

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Модные тренды 2024 года

Дизайнер Андре Тан рассмотрел основные цветовые тренды в 2024 году. Тан ссылается на исследование института цвета pantone, опубликовавшего подборку модных цветов 2024 года на основе показов в Нью-Йорке.

"Весной, как всегда, нам показывают много цвета, в отличие от насыщенных теплых цветов осенне-зимнего сезона. Осенью 2023 года нам показывали много черного, поэтому весна 2024 года, на контрасте, яркая и резвая, много чистого, открытого цвета", — делится дизайнер.

 

Цвета 2024 (NYFW):

• roibos tea — красно-коричневый

• desert flower — цветок пустыни — нежный лосось

• watercress — кресс-салат

• marlin — теплый синий цвет тропического океана

• chambray blue — синий шамбре — голубой со следом серого, очень красивый

•mushroom — классический благородный оттенок, нейтральный и теплый

• orangeade — оранжад — нежно-красно-оранжевый

• mint — мята

• lemon drop — лимонный леденец, очень классный акцентный цвет

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью.

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