Тропічний океан та лимонний льодяник: Андре Тан розповів про наймодніші кольори 2024 року
Дизайнер Андре Тан розповів про наймодніші кольори наступного року. За словами Тана, весна буде грати на контрасті.
Про це Андре Тан поділився у своєму Instagram.
Модні тренди 2024 року
Дизайнер Андре Тан розглянув основні кольорові тренди 2024 року. Тан посилається на дослідження інституту кольору pantone, який опублікував добірку модних кольорів 2024 року на основі показів у Нью-Йорку.
"Навесні, як завжди, нам показують багато кольору, на відміну від насичених теплих кольорів осінньо-зимового сезону. Осінню 2023 року нам показували багато чорного, тому весна 2024 року, на контрасті, яскрава та жвава, багато чистого, відкритого кольору", — ділиться дизайнер.
Кольори 2024 (NYFW):
• roibos tea — червоно-коричневий
• desert flower — квітка пустелі — ніжний лосось
• watercress — кресс-салат
• marlin — теплий синій колір тропічного океану
• chambray blue — синій шамбре — блакитний зі слідом сірого, дуже гарний
•mushroom — класичний благородний відтінок, нейтральний і теплий
• orangeade — оранжад — ніжно-червоно-помаранчевий
• mint — м’ята
• lemon drop — лимонний льодяник, дуже класний акцентний колір
Нагадаємо, Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старшою.
Раніше Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені.
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