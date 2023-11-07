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Тропічний океан та лимонний льодяник: Андре Тан розповів про наймодніші кольори 2024 року

7 листопада 2023 13:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тропічний океан та лимонний льодяник: Андре Тан розповів про наймодніші кольори 2024 року
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан розповів про наймодніші кольори наступного року. За словами Тана, весна буде грати на контрасті.

Про це Андре Тан поділився у своєму Instagram.

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Модні тренди 2024 року

Дизайнер Андре Тан розглянув основні кольорові тренди 2024 року. Тан посилається на дослідження інституту кольору pantone, який опублікував добірку модних кольорів 2024 року на основі показів у Нью-Йорку.

"Навесні, як завжди, нам показують багато кольору, на відміну від насичених теплих кольорів осінньо-зимового сезону. Осінню 2023 року нам показували багато чорного, тому весна 2024 року, на контрасті, яскрава та жвава, багато чистого, відкритого кольору", — ділиться дизайнер.

 

Кольори 2024 (NYFW):

• roibos tea — червоно-коричневий

• desert flower — квітка пустелі — ніжний лосось

• watercress — кресс-салат

• marlin — теплий синій колір тропічного океану

• chambray blue — синій шамбре — блакитний зі слідом сірого, дуже гарний

•mushroom — класичний благородний відтінок, нейтральний і теплий

• orangeade — оранжад — ніжно-червоно-помаранчевий

• mint — м’ята

• lemon drop — лимонний льодяник, дуже класний акцентний колір

Нагадаємо, Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старшою.

Раніше Андре Тан розкрив модні тренди цієї осені.

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