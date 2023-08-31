"Это болезненная тема": Бедняков раскритиковал драму о блокаде Мариуполя

Ведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

Ведущий Андрей Бедняков честно признался, что новый фильм о блокаде Мариуполя ему не понравился. Артист отметил, что скептически относится к художественному кино во время войны.

Об этом звезда написал в своем Instagram.

Читайте также:

На 16 минуте хотелось выключить

Андрей Бедняков родился в Мариуполе. Во время оккупации города в 2022 году умерла его мама. О том, как выживали его близкие, шоумен знает из тех коротких телефонных разговоров, которые ему удавалось с ними иметь, когда была связь. Так что новинку кино Бедняков оценил с определенной долей критики.

Ведущий Андрей Бедняков поделился впечатлениями от фильма о блокаде Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

Ведущий Андрей Бедняков поделился впечатлениями от фильма о блокаде Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

"Фильм мне (простите) не понравился, — начал свою рецензию артист, — на 16 минуте хотелось выключить после того как беленькая машина ОБСЕ медленно (так, обычно и ездят в городе, который забрасывают бомбами и минами) передвигалась и призывала жителей к Эвакуации. К ЭВАКУАЦИИ, которой НЕ было в Мариуполе. Это больная тема, потому что сколько часов я лично разговаривал с людьми, чтобы они как-то заехали на район и забрали моих...Сколько было людей, которые пытались уехать или вывезти своих близких...и поэтому такая реакция".

Бедняков рассказал, что ему было странно видеть героев чисто одетыми в хорошо освещенном подвале, когда реальность была совсем другой. Актер призвал снимать документальное кино, основанное на рассказах свидетелей тех событий. Бедняков подытожил, что не имеет цели кого-то обидеть, а просто высказал свое мнение.

Ведущий Андрей Бедняков поделился впечатлениями от фильма о блокаде Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

Премьера украинской военной драмы "Юрик" прошла в День независимости, 24 августа. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право выжить во время войны. Главный герой — 11-летний мальчик Юрик, имел счастливую семью, но 24 февраля 2022 оккупанты убили папу Юрика, сестру и дедушку. Однажды мама Юрика узнала, что детей планируют вывезти из Мариуполя в Россию и решила спасти своего сына. Она осталась дома со своей матерью, чтобы защитить родной дом, а Юрика отправила в Эстонию родственникам. Фильм показывает непростой путь мальчика.

Напомним, мы писали о реакции знаменитостей на атаку "шахедов" на столицу.

Также мы рассказывали, как украинские звезды отреагировали на гибель предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.