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"Это больная тема": Бедняков раскритиковал драму о блокаде Мариуполя

31 августа 2023 15:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Это болезненная тема": Бедняков раскритиковал драму о блокаде Мариуполя
Ведущий Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведущий Андрей Бедняков честно признался, что новый фильм о блокаде Мариуполя ему не понравился. Артист отметил, что скептически относится к художественному кино во время войны.

Об этом звезда написал в своем Instagram.

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На 16 минуте хотелось выключить

Андрей Бедняков родился в Мариуполе. Во время оккупации города в 2022 году умерла его мама. О том, как выживали его близкие, шоумен знает из тех коротких телефонных разговоров, которые ему удавалось с ними иметь, когда была связь. Так что новинку кино Бедняков оценил с определенной долей критики.

 

Ведущий Андрей Бедняков поделился впечатлениями от фильма о блокаде Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

 

Ведущий Андрей Бедняков поделился впечатлениями от фильма о блокаде Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

"Фильм мне (простите) не понравился, — начал свою рецензию артист, — на 16 минуте хотелось выключить после того как беленькая машина ОБСЕ медленно (так, обычно и ездят в городе, который забрасывают бомбами и минами) передвигалась и призывала жителей к Эвакуации. К ЭВАКУАЦИИ, которой НЕ было в Мариуполе. Это больная тема, потому что сколько часов я лично разговаривал с людьми, чтобы они как-то заехали на район и забрали моих...Сколько было людей, которые пытались уехать или вывезти своих близких...и поэтому такая реакция".

Бедняков рассказал, что ему было странно видеть героев чисто одетыми в хорошо освещенном подвале, когда реальность была совсем другой. Актер призвал снимать документальное кино, основанное на рассказах свидетелей тех событий. Бедняков подытожил, что не имеет цели кого-то обидеть, а просто высказал свое мнение.

 

Ведущий Андрей Бедняков поделился впечатлениями от фильма о блокаде Мариуполя "Юрик". Фото: instagram.com/biedniakov/

Премьера украинской военной драмы "Юрик" прошла в День независимости, 24 августа. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право выжить во время войны. Главный герой — 11-летний мальчик Юрик, имел счастливую семью, но 24 февраля 2022 оккупанты убили папу Юрика, сестру и дедушку. Однажды мама Юрика узнала, что детей планируют вывезти из Мариуполя в Россию и решила спасти своего сына. Она осталась дома со своей матерью, чтобы защитить родной дом, а Юрика отправила в Эстонию родственникам. Фильм показывает непростой путь мальчика.

 

Напомним, мы писали о реакции знаменитостей на атаку "шахедов" на столицу.

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