Андре Тан рассказал о своей самой большой ошибке

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поделился с фолловерами своим печальным опытом. Оказывается много лет назад, он допустил ошибку в своем бизнесе.

Об этом модельер рассказал в своем Instagram.

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Чувствовал, что весь мир у моих ног

По словам дизайнера, все люди совершают ошибки, и это нормально. По мнению Тана, ошибка – шанс остановиться и проанализировать, что он делает не так.⠀

"В начале моей карьеры ко мне обратился очень известный инвестор, который хотел вложить деньги в мой бренд и запустить вторую линию. Мне 23, я молод, неопытен, но уже почувствовал вкус успеха. Я был в восторге, представляя, что мой бренд мог стать известным не только в Украине, но и во всем мире, в тот момент я чувствовал, что весь мир у моих ног, и я могу действительно все. Это ощущение меня одурманивало. Но тогда я совершил серьезную ошибку", — признается Андре Тан.⠀

Модельер затянул переговоры на 8 месяцев. Ему не понравилось несколько пунктов в контракте, и он начал с бизнесменом переговоры.

"Всю работу я перевел на юристов. И вот что я вам скажу: если хочешь потерять свой бизнес — отдай дело в руки юристов. К сожалению, это соглашение так и не состоялось, инвестор просто потерял интерес из-за того, что 8 месяцев мы не могли договориться. Это был удар...потому что я уже летал в своих мечтах и планах мирового уровня", — вспоминает Тан.⠀

Дизайнер рассказал, что мог бы масштабировать бизнес гораздо быстрее, но это стало важным уроком для него. Он осознал важность эффективных переговоров и быстрого принятия решений. Спустя 5 лет Тан самостоятельно запустил эту вторую линию. Андре убежден, что ошибка – это не конец, а возможность сделать лучше.

Напомним, Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

Ранее Андре Тан не остался в стороне от инцидента, произошедшего в Каннах с моделью Алиной Байковой. Модельер осудил действия менеджеров кинофестиваля.