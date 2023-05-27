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Это какая-то шутка: фанаты раскритиковали Каннский фестиваль за Instagram-десант

27 мая 2023 19:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Канны: фестиваль раскритиковали за большое количество инфлюэнсеров
Модель Хайди Клум. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Каннах подходит к концу самое гламурное событие мая. Десятки звезд посетили Лазурное побережье, чтобы на других посмотреть и себя показать.

Об этом пишет Daily Mail.

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В этом году поклонники мероприятия были возмущены множеством моделей, блоггеров, звезд реалити-шоу, Instagram инфлюансеров и далеких от кино личностей. Престижное событие, по мнению фанатов Каннского кинофестиваля, превратилось в шутку и цирк.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Reuters
Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

Нынешний кинофестиваль в Каннах отличился гораздо большим количеством звезд соцсетей, чем эксклюзивных гостей. Да, Скарлетт Йоханнсон, Натали Портман и Дженнифер Лоуренс представили свои новые фильмы, но и звезд, почти не имеющих отношения к киноиндустрии, было немало.

Джорджина Родригез, Ирина Шейк, Изабель Гуллар, Алессандра Амбросио, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и многие другие позировали на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля.

Модель Ирина Шейк. Фото: Reuters

"Это как Коачелла для инфлюэнсеров" , — возмутился один из поклонников фестиваля в Twitter.

"Шокирующее количество людей, которые посетили Каннский кинофестиваль и даже не имели ни одной премьеры фильма в рамках события" , — пишет другой.

"Случайные Инста-инфлюэнсеры — это какая-то шутка или кинофестиваль?"

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Каннский кинофестиваль годами строил репутацию престижного мероприятия. Многие режиссеры обрели именно здесь свою популярность. Многие из них позже получили "Оскар".

"Дни Каннского фестиваля стали цирком для эгоцентриков, а не местом, где рождается история кино. Организаторы запретили делать сэлфи несколько лет назад, но, очевидно, это в прошлом", — говорит ценитель мероприятия изданию The Sun.

Ранее украинскую модель Алину Байкову задержали на красной дорожке в Каннах, все из-за того, что она выразила активную поддержку Украине.

Напомним, на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля певица Камалия и ее муж миллиардер появились в одежде цвета украинского флага.

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