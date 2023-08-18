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"Эта другая жизнь": Козловский приехал с фронта в Киев

18 августа 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Эта другая жизнь": Козловский приехал с фронта в Киев
Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Виталий Козловский на несколько дней вернулся в столицу с передовой. Артист поделился, что имеет определенную миссию.

Об этом Козловский сказал в Instagram.

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Певец Виталий Козловский рассказал, что увидел разницу между тем, как проходит жизнь в столице и на передовой. Певец уже через несколько дней планирует покинуть Киев.

"Подъезжаю в Киев. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там...и насколько это другая жизнь. Я приехал на несколько дней с очень важной целью! Что именно? — поделюсь с вами в ближайшее время. Еще на день отправлюсь в Ровно, там будет выступление, благодаря которому смогу приобрести необходимое для передовой. И потом — снова к своим. Боремся", прокомментировал артист.

 

Певец, кстати, показал, как идет по Краматорскому железнодорожному вокзалу.

"Это Краматорский железнодорожный вокзал. Мурашки по коже…В прошлом году здесь произошло много горя", — подписал видео Козловский.

8 апреля 2022 года по вокзалу в Краматорске россияне ударили управляемой ракетой. На вокзале находилось много людей, ожидавших эвакуационных поездов. В результате  погиб 61 человек, среди них — немало детей.

Виталий Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж". Защитник рассказал, что был в смертельной опасности и поблагодарил Бога, что остался жив.

Ранее уставший Козловский показал фото из окопа на передовой.

Напомним, Козловский показал жизнь на передовой.

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