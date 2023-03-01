Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из дома в Виндзоре

Это конец: Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из дома у Виндзорского замка
Отношения между королем Великобритании Чарльзом III и герцогами Сассекскими явно не улучшились, а наоборот. Принца Гарри и Меган Маркл выселяют из их коттеджа Фрогмор на территории Виндзорского замка.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Чарльз III предложил ключи от дома скандальному дяде Гарри, принцу Эндрю. Тем временем герцоги Сассекские стали думать, как перевезти свои вещи в Калифорнию.
Королевский репортер Омид Скоби утверждает, что источники, близкие к звездной паре, сообщили ему: Гарри и Меган находятся в шоке. Также по крайней мере два члена королевской семьи ошеломлены решением Чарльза III. Он не называет их имена, но известно, что Сассекские близки к принцессам Беатрис и Евгении.
Королевские источники заявили: "Это означает конец времени Гарри и Меган в Великобритании".
"Все это выглядит очень окончательно и похоже на жестокое наказание. Это похоже, что семья хочет вычеркнуть их навсегда. У Гарри и Меган есть время до начала лета. Сначала им давали только недели, но теперь у них есть время по крайней мере до коронации", — заявил британским репортерам друг Сассекских.
Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл разочаровало состояние принца Гарри. Также мы рассказывали, что Элтон Джон, Гарри Стайлс и участники группы Spice Girls отказались от участия в концерте по случаю коронации Чарльза III. Они не первые артисты, отправившие "нет" в Букингемский дворец.