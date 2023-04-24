Это конец: Даша Квиткова уехала из дома, в котором жила вместе с Никитой Добрыниным

Даша Квиткова и Никита Добрынин. Фото: Instagram/kvittkova

Блогерша Даша Квиткова недавно снова проводила время с сыном в компании мужа, телеведущего Никиты Добрынина. Поклонники пары радовались и надеялись, что супруги все же передумали разводиться.

Оказалось, что решение Даши Квитковой окончательное. Сегодня она сообщила в своем Instagram о том, что переехала из дома бывшего возлюбленного в новую съемную квартиру.

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Это конец

Квиткова и Добрынин познакомились на шоу "Холостяк" и были единственной парой проекта, любовь которой оказалась настоящей. Позже они поженились, а в июле 2021 года Даша родила сына Льва.

Тх брачный союз казался идеальным, пока подписчики Даши не заметили, что Никита внезапно исчез из ее Instagram. В откровенном интервью Маше Ефросининой Квиткова сообщила о том, что они с Никитой больше не вместе.

Новость о разводе сразу всколыхнула сеть. Все надеялись, что Даша передумает, так как именно она стала инициатором разрыва. Но вместо того, чтобы лить слезы и пытаться вернуть прошлое, девушка решила начать новую жизнь.

Даша Квиткова поделилась подробностями переезда. Фото: Instagram/kvittkova

Квиткова поделилась подробностями переезда из загородного дома. Известно, что теперь она вместе с сыном будет проживать в новой арендованной квартире в центре Киева.

Даша Квиткова поделилась подробностями переезда. Фото: Instagram/kvittkova

Блогерша призналась, что очень нервничала и не верила, что все вещи из большого дома поместятся в одной маленькой квартире. Но похоже, что у Даши все получилось и она довольна результатом.

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