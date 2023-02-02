Будут ли выступать Оля Полякова и Настя Каменских на конкурсе Евровидение-2023

Это конфликт интересов: режиссер шоу Поляковой и Каменских об их участии на "Евровидении-2023"
Главный музыкальный праздник не только Европы, но и всего мира, песенный конкурс "Евровидение-2023" стартует уже в мае. В организации принимают участие британские и украинские стороны. Клипмейкер и режиссер шоу многих знаменитостей Герман Ненов стал креативным директором конкурса от Украины.
В эфире программы "Культура на времени" он рассказал, в частности, и об интервал-актах.
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Это период времени между завершением выступления конкурсантов, началом голосования, оглашением результатов и другими элементами шоу. На "Евровидении" в Киеве, например, выступали ONUKA, Джамала, Дмитрий Монатик и другие.
На сцене английского Ливерпуля зрителей будут ждать многие сюрпризы, уверяет Ненов.
"Это будет большое количество украинских артистов, которые будут заявлены в разных шоу. Если у нас все получится и будет так, как мы себе задумали, и то, как мы сейчас общаемся с ВВС, я могу смело заявить, что это будет, наверное, наибольшее количество интеграции украинских артистов в шоу "Евровидение" по сравнению с 2005 и 2017 годами. И это была моя важная миссия, что мы не должны замкнуться только на двух-трех личностях, с которыми у людей ассоциируется победа Украины", — рассказал он.
Герман ставил певице Оле Поляковой концертное шоу "Королева ночи". Также сотрудничает с NK (Настей Каменских), Ириной Билык, Наталией Могилевской, Златой Огневич и многими другими знаменитостями. Ненов прокомментировал участие звездных друзей в "Евровидении".
"Мы почти не увидим на сцене "Евровидения" артистов, которые не были причастны. Будет несколько исключений, но артистов, с которыми я работал, ни Оли Поляковой, ни NK на сцене "Евровидения" не будет, потому что это конфликт интересов. Сказали бы, что креативный директор лоббирует чьи-то интересы", — подытожил Герман.
Напомним, ранее мы писали, что "Евровидение-2023" показало лого и слоган конкурса. Также мы рассказывали, в каком полуфинале Евровидение-2023 будет голосовать Украина.