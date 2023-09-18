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"Это моя боль": Никита Добрынин о скандале вокруг школы в Черновцах

18 сентября 2023 12:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Это моя боль": Никита Добрынин о скандале вокруг школы в Черновцах
Шоумен Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Черновцах разгорелся скандал — уволили директора лицея №7 Светлану Рудько. Истормю прокомментировал известный шоумен Никита Добрынин, который в свое время учился в лицее.

Об этом стало известно из Instagram звезды.

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Поддержка Добрыниным директора

После того, как уволили Светлану Рудько, трудовой коллектив лицея в знак протеста взял отпуск на 14 дней за свой счет. Причина увольнения директора — систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, указанных в трудовом договоре.

"Это моя личная боль, уникальный случай. Когда коллектив школы, как единый организм, как единый батальон держится вместе. И не дает себя уничтожить. Я знаю лично каждого учителя, работающего в школе. Я знаю классного руководителя и директора. Она уже десятилетие работает педагогом. Сейчас сложилась такая ситуация, что местная власть снимает директора школы, чтобы поставить своего человека, — комментирует скандал шоумен и добавляет, что хочет поддержать директора и других людей, которые учат детей, — ведь крутые результаты точно есть. А управлению в Черновцах нужна самим проверка. Хочется, чтобы не было скрытых историй, на которые закрывают глаза, особенно во время войны".

По словам Добрынина, он хочет придать огласку делу, ведь убежден, что все должно происходить по закону.

Ранее разгорелся скандал вокруг звездной семьи Войтенко. Актер впервые прокомментировал обвинение своей бывшей жены.

Напомним, бывшая супруга актера Константина Войтенко показала переписку с ним.

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