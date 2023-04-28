Владимир Остапчук отреагировал на обстрел Умани – ведущий показал кадры последствий

"Это мой район": разъяренный Владимир Остапчук о ракетном обстреле родной Умани
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук высказался об очередной атаке россиян, которую они совершили на город Умань Черкасской области. Популярный ведущий отреагировал на ракетный удар по городу, где он родился и долго проживал, и рассказал о живущих там родителях.
Соответствующие сообщения Владимир Остапчук разместил в разделе Stories на своей странице в Instagram.
Утром 28 апреля российская федерация совершила очередную атаку по украинской территории. Под удар попал девятиэтажный дом, в который попала одна из ракет россии. Это произошло в Умани Черкасской области, где, кстати, родился украинский ведущий Владимир Остапчук.
Известно, что в районе, куда попала русская ракета, живут родители популярного ведущего. Владимир Остапчук показал последствия удара и рассказал, что это его район, и он знает этот дом. По словам ведущего, в этом доме жили его друзья, а он очень часто заходил к ним.
Кроме того, Владимир Остапчук отметил, что он ходил в школу мимо этого многоэтажного дома.
"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили 4 моих одноклассника, я в нем 100 раз был. Это просто мой район", – подчеркнул украинский телеведущий.
Пользователи сети, знающие, что в Умани живут родители украинского ведущего, сразу же начали беспокоиться за их жизнь. Но сам Владимир Остапчук успокоил этих людей и отметил, что с его родителями все хорошо, поблагодарив за поддержку.
Также украинский телеведущий рассказал, что на месте ракетного удара разворачивается штаб для пострадавших из-за обстрела и отметил, что туда отправилась его мама. Владимир Остапчук попросил местных жителей помогать пострадавшим и не говорить, куда прилетела ракета.
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