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"Это мой район": разъяренный Владимир Остапчук о ракетном обстреле родной Умани

28 апреля 2023 11:01
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Владимир Остапчук отреагировал на обстрел Умани – ведущий показал кадры последствий
Ведущий Владимир Остапчук во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук высказался об очередной атаке россиян, которую они совершили на город Умань Черкасской области. Популярный ведущий отреагировал на ракетный удар по городу, где он родился и долго проживал, и рассказал о живущих там родителях.

Соответствующие сообщения Владимир Остапчук разместил в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Утром 28 апреля российская федерация совершила очередную атаку по украинской территории. Под удар попал девятиэтажный дом, в который попала одна из ракет россии. Это произошло в Умани Черкасской области, где, кстати, родился украинский ведущий Владимир Остапчук.

Известно, что в районе, куда попала русская ракета, живут родители популярного ведущего. Владимир Остапчук показал последствия удара и рассказал, что это его район, и он знает этот дом. По словам ведущего, в этом доме жили его друзья, а он очень часто заходил к ним.

Скриншот из Stories Владимира Остапчука
Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Кроме того, Владимир Остапчук отметил, что он ходил в школу мимо этого многоэтажного дома.

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили 4 моих одноклассника, я в нем 100 раз был. Это просто мой район", – подчеркнул украинский телеведущий.

Скриншот из Stories Владимира Остапчука
Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Пользователи сети, знающие, что в Умани живут родители украинского ведущего, сразу же начали беспокоиться за их жизнь. Но сам Владимир Остапчук успокоил этих людей и отметил, что с его родителями все хорошо, поблагодарив за поддержку.

Скриншот из Stories Владимира Остапчука
Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Также украинский телеведущий рассказал, что на месте ракетного удара разворачивается штаб для пострадавших из-за обстрела и отметил, что туда отправилась его мама. Владимир Остапчук попросил местных жителей помогать пострадавшим и не говорить, куда прилетела ракета.

Скриншот из Stories Владимира Остапчука
Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал, почему он не употребляет алкоголь.

Ранее мы говорили, что украинский телеведущий Владимир Остапчук показал свою новую девушку.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Владимир Остапчук обратился к российским военкоматам.

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