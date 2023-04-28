Владимир Остапчук отреагировал на обстрел Умани – ведущий показал кадры последствий

Ведущий Владимир Остапчук во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук высказался об очередной атаке россиян, которую они совершили на город Умань Черкасской области. Популярный ведущий отреагировал на ракетный удар по городу, где он родился и долго проживал, и рассказал о живущих там родителях.

Соответствующие сообщения Владимир Остапчук разместил в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Утром 28 апреля российская федерация совершила очередную атаку по украинской территории. Под удар попал девятиэтажный дом, в который попала одна из ракет россии. Это произошло в Умани Черкасской области, где, кстати, родился украинский ведущий Владимир Остапчук.

Известно, что в районе, куда попала русская ракета, живут родители популярного ведущего. Владимир Остапчук показал последствия удара и рассказал, что это его район, и он знает этот дом. По словам ведущего, в этом доме жили его друзья, а он очень часто заходил к ним.

Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Кроме того, Владимир Остапчук отметил, что он ходил в школу мимо этого многоэтажного дома.

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили 4 моих одноклассника, я в нем 100 раз был. Это просто мой район", – подчеркнул украинский телеведущий.

Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Пользователи сети, знающие, что в Умани живут родители украинского ведущего, сразу же начали беспокоиться за их жизнь. Но сам Владимир Остапчук успокоил этих людей и отметил, что с его родителями все хорошо, поблагодарив за поддержку.

Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Также украинский телеведущий рассказал, что на месте ракетного удара разворачивается штаб для пострадавших из-за обстрела и отметил, что туда отправилась его мама. Владимир Остапчук попросил местных жителей помогать пострадавшим и не говорить, куда прилетела ракета.

Stories ведущего Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал, почему он не употребляет алкоголь.

Ранее мы говорили, что украинский телеведущий Владимир Остапчук показал свою новую девушку.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Владимир Остапчук обратился к российским военкоматам.