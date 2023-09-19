"Это не круто": Хелли Берри ответила Дрейку, который без согласия использовал ее фото

"Это не круто": Хэлли Берри ответила Дрейку, который без согласия использовал ее фото
Скандал вокруг актрисы Хэлли Берри и рэпера Дрейка все больше привлекает к себе внимание. В этот раз Берри поделилась подробностями инцидента.
Об этом пишет Daily Mail.
Скандал вокруг фото
Актриса Хэлли Берри обвинила Дрейка в том, что он использовал ее фотографию без разрешения для продвижения его последнего сингла с SZA под названием Slime You Out.
Изображение показывает Хэлли, покрытую зеленой слизью, на церемонии вручения наград Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012.
Отвечая фанату, подчеркнувшему, что авторские права на фотографию принадлежат Getty Images, а не ей, Хэлли объяснила, почему она все еще "злится" на Дрейка.
"Потому что он спросил меня, и я сказала НЕТ, вот почему. Зачем спрашивать, если ты намерен делать то, что хошешь делать! Для меня это был шок. Это не круто, ты понимаешь?", — ответила Берри.
На прошлой неделе обладательница Оскара впервые прокомментировала поступок Дрейка загадочным сообщением на своей главной странице в Instagram, которое звучало так: "Иногда ты должен быть больше парнем...даже если ты женщина!".
Один фанат спросил звезду, как она относится к использованию ее изображения, и Берри ответила: "Не получил моего разрешения. Это не круто, я думала о нем лучше!".
Затем красавица объяснила: "Отсюда мой сегодняшний пост. Когда люди, которыми вы восхищаетесь, разочаровывают вас, вы должны быть большим человеком и двигаться вперед!".
Ранее стало известно, что Эмбер Херд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото.
Напомним, Илона Маска подвергли критике за публикацию интимного фото Эмбер Херд.