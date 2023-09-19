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"Это не круто": Хэлли Берри ответила Дрейку, который без согласия использовал ее фото

19 сентября 2023 10:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Это не круто": Хелли Берри ответила Дрейку, который без согласия использовал ее фото
Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандал вокруг актрисы Хэлли Берри и рэпера Дрейка все больше привлекает к себе внимание. В этот раз Берри поделилась подробностями инцидента.

Об этом пишет Daily Mail.

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Скандал вокруг фото

Актриса Хэлли Берри обвинила Дрейка в том, что он использовал ее фотографию без разрешения для продвижения его последнего сингла с SZA под названием Slime You Out.

 

Дрейк использовал фото Хэлли Берри без ее согласия. Фото: Sza/Instagram

Изображение показывает Хэлли, покрытую зеленой слизью, на церемонии вручения наград Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012.

Отвечая фанату, подчеркнувшему, что авторские права на фотографию принадлежат Getty Images, а не ей, Хэлли объяснила, почему она все еще "злится" на Дрейка.

"Потому что он спросил меня, и я сказала НЕТ, вот почему. Зачем спрашивать, если ты намерен делать то, что хошешь делать! Для меня это был шок. Это не круто, ты понимаешь?", — ответила Берри.

 

На прошлой неделе обладательница Оскара впервые прокомментировала поступок Дрейка загадочным сообщением на своей главной странице в Instagram, которое звучало так: "Иногда ты должен быть больше парнем...даже если ты женщина!".

Один фанат спросил звезду, как она относится к использованию ее изображения, и Берри ответила: "Не получил моего разрешения. Это не круто, я думала о нем лучше!".

Затем красавица объяснила: "Отсюда мой сегодняшний пост. Когда люди, которыми вы восхищаетесь, разочаровывают вас, вы должны быть большим человеком и двигаться вперед!".

Ранее стало известно, что Эмбер Херд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото.

Напомним, Илона Маска подвергли критике за публикацию интимного фото Эмбер Херд.

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