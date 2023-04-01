"Это не самая приятная процедура": Каменских показала, как проходит интенсивное лечение

Настя Каменских

Певица Настя Каменских недавно потеряла голос. Она показала, как проходит интенсивное лечение. Знаменитость подчеркнула, что голосовые связи требуют такого же лечения, как и травмы любых других частей тела.

Об этом Каменских рассказала в Instagram.

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Певица опубликовала видео с приема у врача и показала, какие неприятные процедуры она проходит.

"Я конечно рада видеть своего родного врача, с которым мы работаем над здоровьем моих голосовых связи уже более 10 лет, но все же хочется встречаться на плановых чек-апах, а не в таких экстренных случаях, как сейчас. Сейчас я прохожу интенсивное лечение и вижу своего врача ежедневно по 2 раза. Каждый раз это не самая приятная процедура, потому что в 4 этапа мне прямо на голосовые связки заливают необходимое лекарство", — рассказала Каменских.

Знаменитость рассказала, что из-за новообразования ее связки не могут полностью сомкнуться. Поэтому голос Каменских начал хрипеть.

"Иногда можно сделать специальные инъекции, которые на такой короткий срок, как полчаса, облегчают работу голосовых связок. Но, к сожалению, на все время и каждый день такого нельзя делать. Это может быть единоразовой экстренной мерой, как заморозка боли у спортсменов, которая может сработать для одного короткого выступления, но делать это ежедневно и отработать подряд несколько длинных концертов — очень рискованно. Это невероятный риск для голоса", — добавила Каменских.

Напомним, певица Настя Каменских, у которой 28 марта был запланирован концерт в Житомире, вынуждена была перенести его. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем.

Также мы писали, что в последнее время в соцсетях активно обсуждают якобы расставание, и возможен развод рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. По этому поводу громкое и откровенное заявление сделал для украинского шоу-бизнеса блогер Богдан Беспалов.