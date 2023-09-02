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Это не пляжная тусовка: Ксению Мишину раскритиковали за визит в школу в откровенном наряде

2 сентября 2023 15:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Это не пляжная тусовка: Ксению Мишину раскритиковали за визит в школу в откровенном наряде
Актриса Ксения Мишина с сыном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Ксения Мишина подверглась волне критики со стороны подписчиков. Звезда посетила школу сына в наряде, эффектно демонстрировавшем ее фигуру, но, по мнению фолловеров, неприемлемом для учебного заведения.

Скандал разгорелся в комментариях к посту, которым поделилась актриса в социальной сети.

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Ксения Мишина отвела сына в школу первого сентября. Звезда сделала несколько фотографий с мальчиком. Для мероприятия артистка выбрала штаны и черный топ, обнажавший ее подтянутый пресс.

"Темные времена рождают сильных людей. Сильные люди рождают светлые времена. С новым победным учебным годом", — подписала звезда публикацию.

 

Актриса Ксения Мишина с сыном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Сразу пост начали критично комментировать подписчики актрисы.

"Вообще-то в школах есть дресс-код. Где-то подробно прописан, где-то условный. Вы как будто забыли переодеться после спортзала или что-то типа того. А что было, если бы учителя так ходили в школу?!"

"Очень хорошая фигура, прес...но в школу это просто неуважение, наплевать на всех"

"А почему не голые? Это было бы круто! Такой разрыв шаблонов, ух! Это как бы я пришла к вам на праздник в старой грязной одежде и это вы не понимаете, это современное и разрыв шаблонов. Вот так все свое непотребство оправдают люди, которые не понимают элементарных правил этикета и стиля и дресс-кода праздника", — пишут фолловеры.

 

Актриса Ксения Мишина нарвалась на критику. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина нарвалась на критику. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Но были и те, кто поддержал актрису и пожелал не слушать критиков, которые живут в прошлом.

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Напомним, Сумская, Лобода и Гросу показали свои школьные фото.

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