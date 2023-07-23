"Это точно купальник?": Наталья Денисенко ошеломила нарядами на отдыхе

"Это точно купальник?": Наталка Денисенко ошеломила нарядом на отдыхе
Актриса Наталка Денисенко порадовала фолловеров очередной порцией фотографий из отпуска. Звезда отправилась с сыном в Турцию.
Фото Денисенко поделилась в своем Instagram.
Горячая фотосессия
На снимках актриса "Крепостной" позирует в откровенном купальнике белого цвета. Дополнила образ Денисенко очками.
"Сегодня последний день нашего отдыха. Сыночек не очень любит фото, поэтому потерпите мои купальники. Завтра напишу общее впечатление об отеле, о рус. здесь, и как я отстояла НАШ борщ!" — прокомментировала фото Денисенко.
Фоловеры актрисы не все поняли выбор наряда. Некоторые даже усомнились, действительно ли это купальник.
Наталка Денисенко остановилась в пятизвездочном отеле, в одном из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.
Напомним, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская опубликовала новый соблазнительный снимок. Фоловеры неоднозначно восприняли фотографию.
Ранее Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным.