"Это точно купальник?": Наталья Денисенко ошеломила нарядами на отдыхе

Актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко порадовала фолловеров очередной порцией фотографий из отпуска. Звезда отправилась с сыном в Турцию.

Фото Денисенко поделилась в своем Instagram.

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На снимках актриса "Крепостной" позирует в откровенном купальнике белого цвета. Дополнила образ Денисенко очками.

"Сегодня последний день нашего отдыха. Сыночек не очень любит фото, поэтому потерпите мои купальники. Завтра напишу общее впечатление об отеле, о рус. здесь, и как я отстояла НАШ борщ!" — прокомментировала фото Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Фоловеры актрисы не все поняли выбор наряда. Некоторые даже усомнились, действительно ли это купальник.

Фоловеры актрисы Наталки Денисенко не поняли ее выбор наряда. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Фоловеры актрисы Наталки Денисенко не поняли ее выбор наряда. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Наталка Денисенко остановилась в пятизвездочном отеле, в одном из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.

Напомним, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская опубликовала новый соблазнительный снимок. Фоловеры неоднозначно восприняли фотографию.

Ранее Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным.