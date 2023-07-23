Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Это точно купальник?": Наталка Денисенко ошеломила нарядом на отдыхе arrow

"Это точно купальник?": Наталка Денисенко ошеломила нарядом на отдыхе

23 июля 2023 12:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Это точно купальник?": Наталья Денисенко ошеломила нарядами на отдыхе
Актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко порадовала фолловеров очередной порцией фотографий из отпуска. Звезда отправилась с сыном в Турцию.

Фото Денисенко поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Горячая фотосессия

На снимках актриса "Крепостной" позирует в откровенном купальнике белого цвета. Дополнила образ Денисенко очками.

"Сегодня последний день нашего отдыха. Сыночек не очень любит фото, поэтому потерпите мои купальники. Завтра напишу общее впечатление об отеле, о рус. здесь, и как я отстояла НАШ борщ!" — прокомментировала фото Денисенко.

 

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Фоловеры актрисы не все поняли выбор наряда. Некоторые даже усомнились, действительно ли это купальник.

 

null
Фоловеры актрисы Наталки Денисенко не поняли ее выбор наряда. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Фоловеры актрисы Наталки Денисенко не поняли ее выбор наряда. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Наталка Денисенко остановилась в пятизвездочном отеле, в одном из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.

Напомним, экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская опубликовала новый соблазнительный снимок. Фоловеры неоднозначно восприняли фотографию.

Ранее Наталка Денисенко показала нежное видео долгожданной встречи с мужем-военным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз