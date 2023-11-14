Это немного страшно — MELOVIN рассекретил свою неизлечимую болезнь

Певец MELOVIN. Фото: facebook.com/bighousemelovin/

Певец и композитор MELOVIN шокировал своих поклонников новостью о неизлечимой болезни, которую обнаружили у него врачи. Никаких подробностей по поводу своего диагноза MELOVIN не раскрывал, но сегодня впервые рассказал о своей болезни.

Об этом стало известно в "Сніданку з 1+1".

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По словам артиста, его болезнь наследственная. Знакомые артиста обратили внимание, что его вес постоянно нестабильный. О своей болезни MELOVIN узнал случайно.

"У меня сахарный диабет. В 26 лет. Это генетическая болезнь и у меня она наследственная. Это немного страшно. 99% людей узнают об этой болезни случайно, когда приходят к врачу диагностировать что-то другое. Такая же история произошла и у меня. Все замечали, что у меня постоянно прыгал вес. Сейчас я похудел на 15 килограммов. Но, несмотря ни на что, я себя фантастически чувствую", — откровенно рассказал MELOVIN.

Певец решил вынести эту личную историю в публичное пространство, чтобы другие сделали выводы из его опыта.

"Мне постоянно говорят, что я всегда должен о чем-то молчать. Я так не считаю. Когда ты делишься своей проблемой, это побуждает других либо тоже не молчать, либо заняться своим здоровьем, либо понять, что ты в этом мире такой не один. Я тоже поднимал темы физического и ментального здоровья. На тот же сахар стресс очень влияет и это ужасно. Но с этим надо научиться жить. Да, это полное изменение твоего питания. Я не питаюсь теми привычными для себя продуктами. С сахаром распрощался навсегда. Это было сначала проблемой. Но со временем ты находишь себе заменители. Я меряю сахар 6 раз в день. У меня пальцы болят уже от того измерения. Но динамика болезни очень положительная", — поделился певец.

Напомним, MELOVIN назвал цену своей повседневной одежды.

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