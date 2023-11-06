"Это решенный факт" — Бадоев откровенно рассказал о поддержке эвтаназии

Режиссер Алан Бадоев. Фото: скриншот с видео

На YouTube-канале "Говорить Суханов" вышла 2 часть эксклюзивного интервью режиссера и продюсера Алана Бадоева. Режиссер откровенно признался, что поддерживает эвтаназию.

Об этом говорится на YouTube-канале "Говорить Суханов".

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Алан Бадоев коснулся тяжелых воспоминаний о маме, умершей в 2022 году. Режиссер откровенно рассказал об отношениях с мамой, о последних моментах просветления и о своих страхах.

"Я не боюсь умереть, я очень переживаю, что могу что-то не успеть. Своим детям я всегда говорю, если случится такое, что я не смогу нормально себя чувствовать и быть самостоятельной единицей — это только эвтаназия. Это решенный для меня факт. Я никогда не хочу провести ни одного дня, как моя мама. Для меня это ужасно. Мне очень больно от того, что мамы уже нет, но я радуюсь, что она уже ушла", — со слезами на глазах рассказал режиссер.

Также режиссер поделился своими мыслями по поводу людей-поклонников "русского мира", людей, которые до сих пор смотрят российское телевидение, слушают российскую музыку и не оставили теплые воспоминания о советском союзе.

"Ответ очень прост. Понять, простить и забыть о них. Мнения и предпочтения этих людей уже оставляют их в стороне от настоящей жизни. Эти люди не поправятся. Они не будут иметь никакого влияния на наше общество. Украина и формирование всего украинского не остановятся. И те люди, которые не будут этого желать, просто останутся позади", — подчеркнул Бадоев.

Напомним, Алан Бадоев рассказал, когда покажет фильм о преступлениях россиян и на что пойдут деньги от продажи билетов.

Ранее стало известно, кто из звезд создал музыку для фильма Алана Бадоева.