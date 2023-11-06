Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Это решенный факт" — Бадоев откровенно рассказал о поддержке эвтаназии arrow

"Это решенный факт" — Бадоев откровенно рассказал о поддержке эвтаназии

6 ноября 2023 14:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Это решенный факт" - Бадоев откровенно рассказал о поддержке эвтаназии
Режиссер Алан Бадоев. Фото: скриншот с видео
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На YouTube-канале "Говорить Суханов" вышла 2 часть эксклюзивного интервью режиссера и продюсера Алана Бадоева. Режиссер откровенно признался, что поддерживает эвтаназию.

Об этом говорится на YouTube-канале "Говорить Суханов".

Читайте также:

Алан Бадоев признался, что думает о смерти

Алан Бадоев коснулся тяжелых воспоминаний о маме, умершей в 2022 году. Режиссер откровенно рассказал об отношениях с мамой, о последних моментах просветления и о своих страхах.

 

"Я не боюсь умереть, я очень переживаю, что могу что-то не успеть. Своим детям я всегда говорю, если случится такое, что я не смогу нормально себя чувствовать и быть самостоятельной единицей — это только эвтаназия. Это решенный для меня факт. Я никогда не хочу провести ни одного дня, как моя мама. Для меня это ужасно. Мне очень больно от того, что мамы уже нет, но я радуюсь, что она уже ушла", — со слезами на глазах рассказал режиссер.

Также режиссер поделился своими мыслями по поводу людей-поклонников "русского мира", людей, которые до сих пор смотрят российское телевидение, слушают российскую музыку и не оставили теплые воспоминания о советском союзе.

"Ответ очень прост. Понять, простить и забыть о них. Мнения и предпочтения этих людей уже оставляют их в стороне от настоящей жизни. Эти люди не поправятся. Они не будут иметь никакого влияния на наше общество. Украина и формирование всего украинского не остановятся. И те люди, которые не будут этого желать, просто останутся позади", — подчеркнул Бадоев.

Напомним, Алан Бадоев рассказал, когда покажет фильм о преступлениях россиян и на что пойдут деньги от продажи билетов.

Ранее стало известно, кто из звезд создал музыку для фильма Алана Бадоева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме