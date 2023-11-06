"Це вирішений факт" — Бадоєв відверто розповів про підтримку евтаназії

Режисер Алан Бадоєв. Фото: скриншот з відео

На YouTube-каналі "Говорить Суханов" вийшла 2-га частина ексклюзивного інтерв’ю режисера та продюсера Алана Бадоєва. Режисер відверто зізнався, що підтримує евтаназію.

Про це йдеться На YouTube-каналі "Говорить Суханов".

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Алан Бадоєв торкнувся важких спогадів про маму, яка померла у 2022 році. Режисер відверто розповів про стосунки з мамою, про останні моменти просвітлення та про свої страхи.

"Я не боюсь померти, я дуже переживаю, що можу щось не встигнути. Своїм дітям я завжди кажу, якщо станеться таке, що я не зможу нормально себе відчувати і бути самостійною одиницею, — це тільки евтаназія. Це вирішений для мене факт. Я ніколи не хочу провести жодного дня, як моя мама. Для мене це жахливо. Мені дуже боляче від того, що мами вже немає, але я радію, що вона вже пішла", — зі сльозами на очах розповів режисер.

Також режисер поділився своїми думками з приводу людей-прихильників "руського миру", людей, які досі дивляться російське телебачення, слухають російську музику та не залишили теплих спогадів про Радянський Союз.

"Відповідь дуже проста. Зрозуміти, пробачити і забути про них. Думки та вподобання цих людей вже лишають їх осторонь від справжнього життя. Ці люди не одужають. Вони не будуть мати ніякого впливу на наше суспільство. Процеси, які вже відбуваються, вектором яких є Україна і формування всього українського, не зупиняться. І ті люди, які не будуть цього бажати, просто залишаться позаду", — наголосив Бадоєв.

Нагадаємо, Алан Бадоєв розповів, коли покаже фільм про злочини росіян та на що підуть гроші від продажу квитків.

Раніше стало відомо, хто з зірок створив музику для фільму Алана Бадоєва.