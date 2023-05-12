"Этот день 16 лет назад": Сердючка вспомнила, как выступала на "Евровидении"

Верка Сердючка с бэндом. Фото: Instagram/v_serduchka

Уже завтра, 13 мая, Верка Сердючка вместе с мамой и бэндом выступит в финале песенного конкурса "Евровидение-2023", который проходит в английском Ливерпуле. И пока подготовка к прямому эфиру продолжается полным ходом, композитор, певец и создатель народной любимицы Андрей Данилко упомянул о другом перформансе.

Соответствующую публикацию он сделал в своих Instastories.

Читайте также:

Годовщина выступления

Ровно 16 лет назад, 12 мая 2007 года, Верка Сердючка выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2007" в столице Финляндии, Хельсинки. Тогда она исполнила композицию Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место, уступив представительнице из Сербии.

Андрей Данилко вспоминает выступление на конкурсе "Евровидение-2007". Фото: Instastories/v_serduchka

Тогда из-за песни в России разгорелся скандал. Местные поклонники конкурса обвинили Данилко, что тот вместо фразы вымышленным языком Lasha Tumbai англоязычно спел Russia Goodbye. После начала полномасштабной войны певец официально сменил название песню на "Раша гудбай" и поставил точку в этой истории, из-за которой его отменили в РФ сразу после "Евровидения-2007".

Выступление Сердючки входит в ТОП-16 самых популярных видео на YouTube-канале "Евровидения". У перформанса известной украинки уже более 45 млн просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что в Ливерпуле заметили двойника Верки Сердючки: где в то время был Данилко. Также мы рассказывали, что Андрей Данилко не смог вылететь в США на свои концерты.