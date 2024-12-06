Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эти фильмы ждут больше всего зимой 2025 года — видео arrow

Эти фильмы ждут больше всего зимой 2025 года — видео

6 декабря 2024 23:16
Евгений Берестюк - Редактор
Какие хитовые фильмы выйдут зимой 2025 года — видео
Зрители в кинотеатре. Фото: Pexels
Евгений Берестюк - Редактор

Следующий год выйдет достаточно продуктивным на кинопремьеры. Так, например, в 2025-м в прокате ожидаются новые фильмы с, в частности, Педро Паскалем, Флоренсом Пью, Робертом Паттинсоном, Кэ Хуи Куаном и Майклом Джорданом. Будет много сиквелов, перезапусков, адаптаций и смелых экспериментов.

Новини.LIVE расскажет о некоторых фильмах, которые, согласно отзывам в сети, с нетерпением ждут зрители во многих странах мира. И релиз их состоится до конца текущей зимы.

Читайте также:

Робби Уильямс: Better Man

По словам создателей полубиографического фильма, это феерический и революционный музыкальный байопик о взлетах и падениях британского хитмейкера и поп-звезды Робби Уильямса, автора таких хитов как Rock DJ, Feel, Supreme и многих других. Саундтреком тизера стал трек Уильямса Let Me Entertain You.

Икона английской поп-музыки не только дает дерзкий рассказ для Better Man, но и одобряет дикую идею режиссера "Величайшего шоумена" Майкла Грейси превратить центральную тему из плохого мальчика в скандального шимпанзе. Актер Джонно Дэвис ("Охотники") и команда Weta FX сотрудничают, чтобы создать портрет Уильямса, который является столь же возмутительным, как и увлекательным. Дата релиза — 9 января.

Снова в действии

В июне 2022 года стало известно, что Камерон Диаз возвращается к съемкам в кино для участия в экшн-комедии Сета Гордона и Брендана О'Брайена. Это стало первым кинопроектом голливудской звезды с 2014-го. Все это время Камерон уделяла семье. Неудивительно, что к этой ленте приковано внимание многих киноценителей.

По сюжету, Эмили (Камерон Диаз) и Мэтт (Джейми Фокс) давно оставили позади жизни агентов ЦРУ, но вынуждены вернуться в мир шпионажа, когда их прикрытие срывается. Дата релиза на стриминговой платформе Netflix — 17 января.

Бриджит Джонс. Влюблена в парня

В день всех влюбленных, 14 февраля, выйдет долгожданная четвертая часть известной франшизы с Рене Зеллвегер в главной роли. Релиз предыдущего фильма состоялся в 2016-м. Прошло 24 года с тех пор, как Рене Зеллвегер и Хью Грант впервые зажгли сердца как горячая, но неподходящая пара влюбленных.

И теперь они воссоединились для новой истории о пятидесятилетних, которые повзрослели, но не полностью. Впрочем, здесь неожиданно появляется молодой красавчик, которого сыграл Лео Вудолл.

Капитан Америка: Чудесный новый мир

Это первый фильм во франшизе, где роль Капитана Америки исполнит Энтони Маки. После встречи с вновь избранным президентом США Таддеусом Россом (Харрисон Форд), Сэм оказывается в эпицентре международного скандала. Он должен выяснить цель коварного глобального заговора до того, как ее настоящий лидер Красный Халк заставит весь мир краснеть от ярости.

Режиссером фильма выступил Джулиус Она, а продюсерами — Кевин Файге и Нейт Мур. Лента появится в украинских кинотеатрах 13 февраля.

Приключения Паддингтона в Перу

Семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Но по приезду оказывается, что тетя Люси исчезла и якобы отправилась в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки.

Смелый Паддингтон, как всегда, без раздумий отправляется на спасение. А Брауны традиционно отправляются за Паддингтоном. Самое масштабное происшествие, неожиданная опасность и тайны древних сокровищ ждут героев с 16 января в кинотеатрах Украины.

Актерами озвучки героев выступили Хью Бонневиль, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент и другие суперзвезды.

Напомним, ранее мы писали о пятерке атмосферных мультфильмов на тему Рождества. Также мы рассказывали, что звезда "Гарри Поттера" задолжал налоговой более 2 млн долларов.

кино фильм Голливуд зима кинотеатры актеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:38 В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

00:30 Нет звания в "Резерв+" — какие могут возникнуть проблемы

00:15 Готовимся к морозному дню — прогноз погоды для Харькова и области

00:11 Ермак призвал Британию проявить лидерство в усилении Украины

6 декабря 2024

23:54 На Львовщине мужчина "не смог дойти" до ТЦК — как его наказал суд

23:15 В Запорожской области прогремели взрывы — РФ запустила КАБы

23:14 Авиаудар по Запорожью — какие последствия и количество жертв

22:53 Известно, кто будет транслировать бой Усик — Фьюри 2 в Украине

22:36 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:23 В Николаеве свидетель Иеговы судился с ТЦК — решение суда

Срочная новость

00:38 В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

00:30 Нет звания в "Резерв+" — какие могут возникнуть проблемы

00:15 Готовимся к морозному дню — прогноз погоды для Харькова и области

00:11 Ермак призвал Британию проявить лидерство в усилении Украины

6 декабря 2024

23:54 На Львовщине мужчина "не смог дойти" до ТЦК — как его наказал суд

23:15 В Запорожской области прогремели взрывы — РФ запустила КАБы

23:14 Авиаудар по Запорожью — какие последствия и количество жертв

22:53 Известно, кто будет транслировать бой Усик — Фьюри 2 в Украине

22:36 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:23 В Николаеве свидетель Иеговы судился с ТЦК — решение суда

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие