Какие хитовые фильмы выйдут зимой 2025 года — видео

Зрители в кинотеатре. Фото: Pexels

Следующий год выйдет достаточно продуктивным на кинопремьеры. Так, например, в 2025-м в прокате ожидаются новые фильмы с, в частности, Педро Паскалем, Флоренсом Пью, Робертом Паттинсоном, Кэ Хуи Куаном и Майклом Джорданом. Будет много сиквелов, перезапусков, адаптаций и смелых экспериментов.

Новини.LIVE расскажет о некоторых фильмах, которые, согласно отзывам в сети, с нетерпением ждут зрители во многих странах мира. И релиз их состоится до конца текущей зимы.

Робби Уильямс: Better Man

По словам создателей полубиографического фильма, это феерический и революционный музыкальный байопик о взлетах и падениях британского хитмейкера и поп-звезды Робби Уильямса, автора таких хитов как Rock DJ, Feel, Supreme и многих других. Саундтреком тизера стал трек Уильямса Let Me Entertain You.

Икона английской поп-музыки не только дает дерзкий рассказ для Better Man, но и одобряет дикую идею режиссера "Величайшего шоумена" Майкла Грейси превратить центральную тему из плохого мальчика в скандального шимпанзе. Актер Джонно Дэвис ("Охотники") и команда Weta FX сотрудничают, чтобы создать портрет Уильямса, который является столь же возмутительным, как и увлекательным. Дата релиза — 9 января.

Снова в действии

В июне 2022 года стало известно, что Камерон Диаз возвращается к съемкам в кино для участия в экшн-комедии Сета Гордона и Брендана О'Брайена. Это стало первым кинопроектом голливудской звезды с 2014-го. Все это время Камерон уделяла семье. Неудивительно, что к этой ленте приковано внимание многих киноценителей.

По сюжету, Эмили (Камерон Диаз) и Мэтт (Джейми Фокс) давно оставили позади жизни агентов ЦРУ, но вынуждены вернуться в мир шпионажа, когда их прикрытие срывается. Дата релиза на стриминговой платформе Netflix — 17 января.

Бриджит Джонс. Влюблена в парня

В день всех влюбленных, 14 февраля, выйдет долгожданная четвертая часть известной франшизы с Рене Зеллвегер в главной роли. Релиз предыдущего фильма состоялся в 2016-м. Прошло 24 года с тех пор, как Рене Зеллвегер и Хью Грант впервые зажгли сердца как горячая, но неподходящая пара влюбленных.

И теперь они воссоединились для новой истории о пятидесятилетних, которые повзрослели, но не полностью. Впрочем, здесь неожиданно появляется молодой красавчик, которого сыграл Лео Вудолл.

Капитан Америка: Чудесный новый мир

Это первый фильм во франшизе, где роль Капитана Америки исполнит Энтони Маки. После встречи с вновь избранным президентом США Таддеусом Россом (Харрисон Форд), Сэм оказывается в эпицентре международного скандала. Он должен выяснить цель коварного глобального заговора до того, как ее настоящий лидер Красный Халк заставит весь мир краснеть от ярости.

Режиссером фильма выступил Джулиус Она, а продюсерами — Кевин Файге и Нейт Мур. Лента появится в украинских кинотеатрах 13 февраля.

Приключения Паддингтона в Перу

Семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Но по приезду оказывается, что тетя Люси исчезла и якобы отправилась в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки.

Смелый Паддингтон, как всегда, без раздумий отправляется на спасение. А Брауны традиционно отправляются за Паддингтоном. Самое масштабное происшествие, неожиданная опасность и тайны древних сокровищ ждут героев с 16 января в кинотеатрах Украины.

Актерами озвучки героев выступили Хью Бонневиль, Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент и другие суперзвезды.

