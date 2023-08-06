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Эти фильмы и сериалы смотрят на Netflix именно сейчас: список и описание

6 августа 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Эти фильмы и сериалы смотрят на Netflix именно сейчас: список и описание
Подписчики платформы Netflix. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одна из самых популярных стриминговых компаний мира Netflix обнародовала очередной недельный отчет самых популярных фильмов и сериалов в целом, и отдельно по странам. 

Новини.LIVE расскажет, что именно сейчас смотрят украинцы.

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Топ-фильмов

Первое место в украинском рейтинге занимает немецкая драма "Рай". По сюжету мужчина работает в манипулирующей временем биотехнологической компании и видит темную сторону своей работы, когда его жена вынуждена отдать 40 лет жизни как плату за долги. Главные роли в картине сыграли местные актеры Костя Ульман, Коренная Кирхгоф и Марлен Танчик.

На втором месте — американская романтическая комедия "Счастье для начинающих" с Элли Кемпер и Люком Граймсом в главных ролях. Это экранизация одноименного романа 2015 года.

Бронза по просмотрам у американского комедийного боевика "Родственники вне закона" режиссера Тайлера Спиндела. Главные роли в нем сыграли Пирс Броснан, Адам ДеВайн, Нина Добрев и Эллен Баркин. Одним из продюсеров фильма стал актер Адам Сэндлер.

По сюжету Оуэн Браунинг — молодой менеджер банка, который собирается жениться. Однажды банк грабит известная пара преступников, известная как "Призрачные бандиты". Ограбление происходит во время его свадебной недели, и определенные признаки заставляют Оуэна поверить, что грабители на самом деле могут быть его будущими родственниками, только что прибывшими в город.

Топ-сериалов

А вот в этом рейтинге все почти без изменений. Уже больше месяца в нашей стране лидирует третий сезон "Ведьмака", который стал последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла. В ТОП-5 также держатся первый и второй сезоны шоу.

Вторую строчку до сих пор удерживает шестой сезон британского научно-фантастического шоу "Черное зеркало". А вот кто вернулся в пятерку лидеров, так это американский интернет-сериал "Ночной агент", отснятый в жанре триллера, боевика, драмы. По сюжету ответственный за линию экстренной связи агент ФБР принимает звонок, который погружает его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме. Главную роль в шоу сыграл 28-летний актер Габриэль Бассо.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер предстоящего сериала о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд.

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