Эти фильмы и сериалы смотрят на Netflix именно сейчас: список и описание

Подписчики платформы Netflix. Фото: Google

Одна из самых популярных стриминговых компаний мира Netflix обнародовала очередной недельный отчет самых популярных фильмов и сериалов в целом, и отдельно по странам.

Новини.LIVE расскажет, что именно сейчас смотрят украинцы.

Читайте также:

Топ-фильмов

Первое место в украинском рейтинге занимает немецкая драма "Рай". По сюжету мужчина работает в манипулирующей временем биотехнологической компании и видит темную сторону своей работы, когда его жена вынуждена отдать 40 лет жизни как плату за долги. Главные роли в картине сыграли местные актеры Костя Ульман, Коренная Кирхгоф и Марлен Танчик.

На втором месте — американская романтическая комедия "Счастье для начинающих" с Элли Кемпер и Люком Граймсом в главных ролях. Это экранизация одноименного романа 2015 года.

Бронза по просмотрам у американского комедийного боевика "Родственники вне закона" режиссера Тайлера Спиндела. Главные роли в нем сыграли Пирс Броснан, Адам ДеВайн, Нина Добрев и Эллен Баркин. Одним из продюсеров фильма стал актер Адам Сэндлер.

По сюжету Оуэн Браунинг — молодой менеджер банка, который собирается жениться. Однажды банк грабит известная пара преступников, известная как "Призрачные бандиты". Ограбление происходит во время его свадебной недели, и определенные признаки заставляют Оуэна поверить, что грабители на самом деле могут быть его будущими родственниками, только что прибывшими в город.

Топ-сериалов

А вот в этом рейтинге все почти без изменений. Уже больше месяца в нашей стране лидирует третий сезон "Ведьмака", который стал последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла. В ТОП-5 также держатся первый и второй сезоны шоу.

Вторую строчку до сих пор удерживает шестой сезон британского научно-фантастического шоу "Черное зеркало". А вот кто вернулся в пятерку лидеров, так это американский интернет-сериал "Ночной агент", отснятый в жанре триллера, боевика, драмы. По сюжету ответственный за линию экстренной связи агент ФБР принимает звонок, который погружает его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме. Главную роль в шоу сыграл 28-летний актер Габриэль Бассо.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер предстоящего сериала о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд.