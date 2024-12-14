Оля Цыбульская не будет делать пластику груди — что заставило певицу передумать

Певица Оля Цыбульская. Фото: Instagram/cybulskaya

В субботу, 14 декабря, певица Оля Цыбульская отмечает день рождения. Ей исполнилось 39 лет. По этому случаю артистка приняла решение не делать пластику груди.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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По словам артистки, она сейчас испытывает любопытные ощущения. Певица не хочет делать то, о чем раньше думала и планировала не один час. До этого 38 лет, уверяет Цыбульская, она гналась.

"Уже не делаешь лишних движений ни в жизни, ни в постели. Выбрасываешь из головы юношескую игрушку "переделать себя". Чего хочется? Наконец наслаждаться человеком, которым я являюсь. Не критиковать, не лепить лучшую версию. Изучать что нравится, чего хочется и делать в кайф", — отметила Цыбульская.

Певица уверяет, что этот жизненный год она хочет "провести качественно, а не галопом". Потому что, по словам Цыбульской, жизнь для наслаждения.

"Уже не персик, но еще не курага. Полно мечтаний, полно целей, полно сил и желаний", — с юмором написала артистка.

Под публикацией Цыбульской свои публичные поздравления оставили немало представителей украинского шоу-бизнеса.

Крошка, поздравляю! Ты наш персик и так будет всегда, знаю! Люблю, ценю, вдохновляюсь тобой! Крепко-крепко обняла! И поздравления из города Льва, — певица Наталка Карпа.

Поздравляю мой цветочек. Будь счастлива и, наконец, делай то, что хочется, а не то чего ожидают все, — хореограф Илона Гвоздева.

Оля, самые искренние поздравления, красавица, — актриса Ольга Сумская.

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