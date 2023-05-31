Ольга Сумская показала ужасные кадры обстрела Киева – актрисе напомнили про зятя

Украинская актриса Ольга Сумская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса, заслуженная и народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась ужасающими кадрами. Популярная актриса показала, как российская армия совершила очередное преступление, обстреляв один из многоэтажных домов в Киеве.

Соответствующую публикацию Ольга Сумская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Известно, что дочь украинской актрисы вместе со своим мужем живет в России и ничего не говорит о войне в Украине. Между тем, ее мать Ольга Сумская разместила ужасные кадры, где можно увидеть очередное преступление россиян в виде обстрела киевской многоэтажки.

"Киев...30 мая...Еще одна адская ночь Сплошной ужас...Господи, останови этих нелюдей!" — подписала ужасные кадры после обстрела киевского дома Ольга Сумская.

Пользователи сети, заметившие эти фотографии, сразу же начали обсуждать их. Некоторые начали высказывать негативное мнение, осуждая россиян за их преступления в Украине, а кто-то напомнил украинской актрисе о ее зяте, который находится в России и молчит о войне.

"Интересно, как реагирует на это ваш зять", "Иди уже к зятю! Не верю ни слову! Те слезы и соболезнования к людям из ус твоих, оскорбляет и раздражает! Уже бы закрылась там", "Не сдаваться, не игнорировать тревогу, помогать и поддерживать друг друга! И хватит проклинать врага, это ничего не дает! Трансформируйте эту энергию в поддержку и добро для Украины!" — написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Ольги Сумской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ольги Сумской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ольги Сумской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ольга Сумская была замечена с другим мужчиной.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская актриса Ольга Сумская подняла тему, которая касается ее дочери в России.

Также мы сообщали о том, что украинская телезвезда Ольга Сумская показала, как оккупанты разрушили Чернигов.