Ольга Сумська показала жахливі кадри обстрілу Києва – акторці нагадали про зятя

Українська акторка Ольга Сумська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська акторка, заслужена та народна артистка України Ольга Сумська поділилася жахливими кадрами. Популярна акторка показала, як російська армія скоїла черговий злочин, обстрілявши один із багатоповерхових будинків у Києві.

Відповідну публікацію Ольга Сумська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відомо, що донька української акторки разом зі своїм чоловіком живе в Росії та нічого не каже про війну в Україні. Тим часом, її мати Ольга Сумська розмістила жахливі кадри, де можна побачити черговий злочин росіян у вигляді обстрілу київської багатоповерхівки.

"Київ…30 травня…Ще одна пекельна ніч Суцільний жах…Господи, зупини цих нелюдей!" — підписала жахливі кадри після обстрілу київського будинку Ольга Сумська.

Користувачі мережі, які помітили ці фотографії, одразу ж почали їх обговорювати. Дехто почав висловлювати негативну думку, засуджуючи росіян за їхні злочини в Україні, а хтось нагадав українській акторці про її зятя, який перебуває в Росії та мовчить про війну.

"Цікаво, як реагує на це ваш зять", "Ідь вже до зятя! Не вірю жодного слова ! Ті сльози і співчуття до людей з вус твоїх, ображає і дратує! Вже б закрилась там", "Не здаватися, не ігнорувати тривогу, допомагати і підтримувати один одного! І досить проклинати ворога, це нічого не дає! Трансформуйте цю єнергію на підтримку і добро для України!" — написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ольги Сумської. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ольга Сумська була помічена з іншим чоловіком.

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ольга Сумська порушила тему, яка стосується її доньки в Росії.

Також ми повідомляли про те, що українська телезірка Ольга Сумська показала, як окупанти зруйнували Чернігів.