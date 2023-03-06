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Этих знаменитостей ненавидят работники ресторанов: громкие истории

6 марта 2023 20:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Знаменитости, которым не рады в ресторане
Не всем знаменитостям рады в ресторанах и кафе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Если знаменитость заходит в тот или иной ресторан и заказывает еду — это настоящий успех для заведения. А если звезда становится постоянным клиентом — это признание. Впрочем, ни для кого не секрет, что некоторые знаменитости — капризные и скандальные личности. Так и приходится персоналу терпеть характер звезд и выполнять все прихоти. Но в соцсетях они раскрывают всю правду.

Новини.LIVE расскажет о зарубежных знаменитостях, которые не только не оставляют чаевые, но и устраивают настоящий "ад" для сотрудников ресторанов.

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Гвинет Пэлтроу

Оскароносную актрису неоднократно упрекали в скупости. Чаевыми она оставлять не любит. Одна из официанток однажды рассказала, что, скорее всего, причина не в алчности, а в "глупости" звезды. По мнению персонала, Гвинет просто не может сосчитать сумму, которую нужно оставить на чаевые. Также Пэлтроу смотрит на официантов "свысока".

"Гвинет отказалась "говорить с персоналом" и заказала все через своего помощника. Как-будто официанта и не было рядом", — написала в блоге Reddit девушка, обслуживавшая звезду.

Поп-королева и "принцесса"

Бритни Спирс обожает фастфуд. Счет в таких заведениях обычно не превышает 20-25 долларов. Впрочем, даже в кафе поп-певица не оставляет чаевые. Иногда, когда Бритни все же хочет это сделать, она достает мелкие монеты и уходит, как ни в чем не бывало. О таких случаях прессе неоднократно рассказывали официанты. Не против Спирс устроить и скандалы. Часто за нее расплачивались охранники, потому что Бритни не нравилось в заведении, и она просто уходила. Не сказал никому ни слова.

Ее подруга, поп-королева Мадонна, тоже не любит оставлять чаевые. Она хорошо помнит, как сама работала в сфере обслуживания в Нью-Йорке. Ей часто хамили посетители, а каждый доллар был на вес золота. Максимум, о котором рассказывали официанты, сколько Мадонна оставляла после визита в ресторан, были 4 процента от чека. Хотя минимум чаевые в США составляют 15 процентов.

Хлои Кардашьян

По словам нескольких серверов, светская львица является "хамоватой кошмарной клиенткой". В цепочке Reddit один из официантов написал: "Она была очень грубой и требовательной, и я так ненавидел это".

Другой пользователь соцсети, работающий в сфере обслуживания добавил: "Я готовил коктейль для стола Хлои на банкете, она не давала чаевых. Она была просто бедой в заднице, почти со всякой точки зрения. Хлои никогда не говорила благодарности и даже не признавала меня. Она пренебрежительно жестикулировала достаточно долго, чтобы я поставил ей напитки. Она также потерла руку салфеткой, когда я ее случайно коснулся. Это была ужасная ночь".

Требовательные певцы

Многократный лауреат премии "Грэмми", американский певец Ашер, по словам сотрудников ресторанов, также "свысока" смотрит на них. Он, как и Гвинет Пэлтроу, не общается прямо с официантами. А все заказывает через своих менеджеров и телохранителей. Даже если ему что-то не нравится, и рядом есть кто-то из персонала, Ашер все равно дает замечания через посторонних лиц. На чаевые он скуп, как и Мадонна. Но не как Бритни Спирс.

Состояние рэпера Дрейка составляет примерно 260 миллионов долларов. Казалось бы, он может позволить себе оплатить счета в ресторанах. Но, по словам одного из работников американской гостиницы, это делает певец не всегда.

"Дрейк не хотел платить полную сумму, которую мы взимали, потому что мы добавили плату за номер за то, что ресторан оставался открытым четыре часа после того, как мы закрылись. Все ради Дрейка. Он спорил с нашим генеральным директором и наконец заплатил полную сумму, но без чаевых", — рассказал тайны Дрейка официант.

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, которые не стесняются своей лысины. Также мы рассказывали, что американский актер Джонни Депп продал портреты знаменитостей, которые сам изобразил: сколько за это получил денег.

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