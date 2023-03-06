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Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

6 березня 2023 20:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Знаменитості, яким не раді в ресторані
Не всім знаменитостям раді в ресторанах та кафе
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Якщо знаменитість заходить в той чи інший ресторан та замовляє їжу — це справжній успіх для закладу. А якщо зірка стає постійним клієнтом — то це визнання. Втім, ні для кого не секрет, що деякі знаменитості — капризні та скандальні особистості. Тож і доводиться персоналу терпіти характер зірок та виконувати усі забаганки. Але в соцмережах вони розкривають всю правду. 

Новини.LIVE розкаже про закордонних знаменитостей, які не тільки не залишають чайові, але й влаштовують справжнє "пекло" для співробітників ресторанів. 

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Гвінет Пелтроу

Оскароносній актрисі неодноразово дорікали в скупості. Чайові вона залишати не любить. Одна з офіціанток якось розповіла, що, швидше за все, причина не в жадібності, а в "дурноті" зірки. На думку персоналу, Гвінет просто не може порахувати суму, яку треба залишити на чайові. Також Пелтроу дивиться на офіціантів "зверхньо". 

"Гвінет відмовилася "говорити з персоналом" і замовила все через свого помічника. Наче офіціанта й не було поруч", — написала у блозі Reddit дівчина, яка обслуговувала зірку. 

Попкоролева та "принцеса"

Брітні Спірс обожнює фастфуд. Рахунок в таких закладах, зазвичай, не перевищує 20-25 доларів. Втім, навіть в кафе попспівачка не залишає чайові. Інколи, коли Брітні все ж таки хоче це зробити, вона дістає дрібні монети та йде, як в нічому не бувало. Про такі випадки пресі неодноразово розповідали офіціанти. Не проти Спірс влаштувати й скандали. Часто за неї розплачувались охоронці, бо Брітні не подобалось в закладі, і вона просто йшла. Не сказавши нікому не слова. 

Її подруга, попкоролева Мадонна, також не полюбляє залишати чайові. Вона добре пам’ятає, як сама працювала у сфері обслуговування в Нью-Йорку. Їй часто хамили відвідувачі, а кожний долар був на вагу золота. Максимум, про який розповідали офіціанти, скільки Мадонна залишала після візиту до ресторану, були 4 відсотки від чека. Хоча мінімум чайові в США складають 15 відсотків. 

Хлої Кардаш’ян 

За словами кількох серверів, світська левиця є "хамовитою кошмарною клієнткою". У ланцюжку Reddit один з офіціантів написав: "Вона була надзвичайно грубою та вимогливою, і я так ненавидів це". 

Інший користувач соцмережі, який працює у сфері обслуговування, додав: "Я готував коктейль для столу Хлої на банкеті, вона не давала чайових. Вона була просто бідою в дупі, майже з усякого погляду. Хлої ніколи не казала подяки і навіть не визнавала мене. Вона зневажливо жестикулювала достатньо довго, щоб я поставив їй напої. Вона також потерла руку серветкою, коли я її випадково торкнувся. Це була жахлива ніч".

Вимогливі співаки

Багаторазовий лауреат премії "Ґреммі", американський співак Ашер, за словами співробітників ресторанів, також "зверхньо" дивиться на них. Він, як і Гвінет Пелтроу, не спілкується напряму з офіціантами. А все замовляє через своїх менеджерів та охоронців. Навіть якщо йому щось не подобається і поруч є хтось з персоналу, Ашер все одно дає зауваження через сторонніх осіб. На чайові він скупий, як і Мадонна. Але не як Брітні Спірс. 

Статки репера Дрейка становлять приблизно 260 мільйонів доларів. Здавалось би, він може дозволити собі оплатити рахунки в ресторанах. Але, за словами одного з працівників американського готелю, це робить співак не завжди. 

"Дрейк не хотів платити повну суму, яку ми стягували, тому що ми додали плату за номер за те, що ресторан залишався відкритим чотири години після того, як ми закрили. Все заради Дрейка. Він посперечався з нашим генеральним директором і врешті заплатив повну суму, але без чайових", — розповів таємниці Дрейка офіціант. 

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які не соромляться своєї лисини. Також ми розповідали, що американський актор Джонні Депп продав портрети знаменитостей, які сам намалював: скільки за це отримав грошей.

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