Анастасия Цимбалару показала стройную фигуру в обтягивающем платье

Украинская актриса Анастасия Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Украинская актриса театра и кино, героиня сериала "Женский доктор" Анастасия Цимбалару поделилась с поклонниками новыми соблазнительными кадрами. Артистка показалась в облегающем черном платье.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Анастасия Цымбалару в новом образе

Звезда позировала перед камерой в элегантном платье черного цвета с глубоким декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию и длинные ножки. Артистка дополнила образ каблуками телесного цвета и золотыми серьгами.

Черты лица Цимбалару подчеркнула натуральным макияжем с нюдовой помадой и выразительными бровями.

"Калейдоскоп меня", — лаконично подписала кадры звезда.

Анастасия Цымбалару в черном платье. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Анастасия Цымбалару в элегантном образе. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Анастасия Цымбалару показала стройную фигуру. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Анастасия Цымбалару примерила роскошное платье. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Напомним, бывшая солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой в бикини. Также супруга Канье Уэста показалась в меховой шубке.