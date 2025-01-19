Анастасия Цимбалару показала стройную фигуру в обтягивающем платье

Цимбалару посветила стройными ножками в облегающем платье
Украинская актриса театра и кино, героиня сериала "Женский доктор" Анастасия Цимбалару поделилась с поклонниками новыми соблазнительными кадрами. Артистка показалась в облегающем черном платье.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Анастасия Цымбалару в новом образе
Звезда позировала перед камерой в элегантном платье черного цвета с глубоким декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию и длинные ножки. Артистка дополнила образ каблуками телесного цвета и золотыми серьгами.
Черты лица Цимбалару подчеркнула натуральным макияжем с нюдовой помадой и выразительными бровями.
"Калейдоскоп меня", — лаконично подписала кадры звезда.
Напомним, бывшая солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой в бикини. Также супруга Канье Уэста показалась в меховой шубке.
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