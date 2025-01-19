Анастасія Цимбалару показала струнку фігуру в обтислій сукні

Українська акторка Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Українська акторка театру і кіно, героїня серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару поділилася із шанувальниками новими спокусливими кадрами. Артистка показалася в обтислій чорній сукні.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка позувала перед камерою в елегантній сукні чорного кольору із глибоким декольте, яка вдало підкреслила її струнку талію та довгі ніжки. Артистка доповнила образ підборами тілесного кольору та золотими сережками.

Риси обличчя Цимбалару підкреслив натуральний макіяж із нюдовою помадою та виразними бровами.

"Калейдоскоп мене", — лаконічно підписала кадри зірка.

Анастасія Цимбалару в чорній сукні. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Анастасія Цимбалару в елегантному образі. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Анастасія Цимбалару показала струнку фігуру. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Анастасія Цимбалару приміряла розкішну сукню. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Нагадаємо, колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос похизувалася стрункою фігурою в бікіні. Також дружина Каньє Веста показалася в хутряній шубці.