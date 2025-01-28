Цимбалару призналась, встречается ли с Яновичем

Украинская актриса Анастасия Цимбалару и шоумен Евгений Янович. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/

Украинская актриса театра и кино, героиня сериала сериала "Женский доктор" Анастасия Цымбалару прокомментировала слухи о романе с шоуменом Евгением Яновичем. Артистка восхищается его профессионализмом.

Об этом она рассказала в программе "Тур звездами".

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Цимбалару восхищается талантом и профессионализмом Яновича и призналась, что не против сотрудничать с ним в других проектах.

"Женя — замечательный парень. С ним весело, комфортно, приятно быть рядом. Он делает большие классные дела и собирает сумасшедшие суммы в поддержку нашей армии. Желаю ему успеха. Надеюсь, что где-то когда-то пересечемся на мероприятии", — ответила актриса.

Анастасия призналась, что сейчас ее сердце свободно и все свое свободное время она посвящает своему физическому и психическому восстановлению.

"Сейчас фокус внимания после плотных съемок сместился. Сейчас мне хочется посвятить время себе и своему здоровью'ю. Потому что я очень вымотана эмоционально и физически. Поэтому пока я провожу время наедине и хочу восстановиться. Пока фокусируюсь на себе, а дальше поживем и увидим", — поделилась она.

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