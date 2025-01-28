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Цимбалару відреагувала на чутки про роман з Яновичем

28 січня 2025 11:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Цимбалару зізналась, чи зустрічається з Яновичем
Українська акторка Анастасія Цимбалару та шоумен Євген Янович. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська акторка театру і кіно, героїня серіалу "Жіночий лікар" Анастасія Цимбалару прокоментувала чутки про роман із шоуменом Євгеном Яновичем. Артистка захоплюється його професіоналізмом.

Про це вона розповіла в програмі "Тур зірками".

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Цимбалару захоплюється талантом та професіоналізмом Яновича та зізналась, що не проти співпрацювати із ним в інших проєктах.

"Женя — чудовий хлопець. З ним весело, комфортно, приємно бути поруч. Він робить великі класні справи й збирає божевільні суми на підтримку нашої армії. Бажаю йому успіху. Сподіваюсь, що десь колись перетнемося на заході", — відповіла акторка.

Анастасія зізналась, що нині її серце вільне і весь свій вільний час вона присвячує своєму фізичному та психічному відновленню.

"Зараз фокус уваги після щільних знімань змістився. Зараз мені хочеться присвятити час собі та своєму здоров'ю. Бо я дуже вимотана емоційно та фізично. Тому поки я проводжу час наодинці й хочу відновитися. Поки фокусуюся на собі, а далі поживемо й побачимо", — поділилася вона.

Нагадаємо, Ірина Білик відреагувала на чутки про роман із колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу. Також ми писали, що зірка "Ліги сміху" оголосив про заручини з коханою.

роман відносини українські зірки акторка Євген Янович

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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