Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Цитаты легендарной Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников arrow

Цитаты легендарной Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников

25 мая 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Цитаты легендарной Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников
Чествование памяти Тины Тернер на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне, 24 мая, скончалась легенда мировой музыки, американо-швейцарская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. За свою карьеру обладательница восьми премий "Грэмми" дала тысячи концертов, установила множество рекордов по продажам альбомов и зажигала на сцене в мини платье, поя вживую, уже в довольно почтенном возрасте.

Новини.LIVE вспомнит самые известные цитаты непревзойденной Тины Тернер, голос которой всегда будет жить в ее композициях и наших сердцах.

Читайте также:

Философия Тернер

  • Попытайтесь окружить себя счастливыми людьми, и вы будете удивлены, насколько быстро воцарится атмосфера счастья.
  • Если вы заботитесь о себе, неважно, сколько вам лет — 40, 60 или 70, — вы всегда будете выглядеть хорошо. В современном мире вы можете позволить себе выглядеть на возраст, который захотите сами.
  • Я верю в то, что если вы просто встанете и уйдете, то жизнь откроет для вас всю свою дверь.
  • Предыдущие тенденции будут делать вас старше. Идите в ногу со временем, покупайте новые вещи, которые вам идут, и вы будете чувствовать себя моложе.
  • Я научилась быть счастливой вне зависимости от мужчин. В жизни это случается очень редко. Меня сделал счастливым мой успех. Я не очень верю, что меня мог бы осчастливить какой-нибудь мужчина.
  • Чтобы быть на истинном пути и не сходить с него, нужно иметь молящихся за тебя, в сердцах которых ты. Люди мира должны обладать духовностью и верой. Нужно понять, кто ты есть, чтобы стать на правдивый путь и оставаться светлым человеком.

Напомним, ранее мы писали, что в Швейцарии в авиакатастрофе погиб известный режиссер, снимавший клипы и рекламу в Украине. Также мы рассказывали, что умерла звезда сериала "Главный госпиталь", который попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас