Цитаты легендарной Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников

Чествование памяти Тины Тернер на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Накануне, 24 мая, скончалась легенда мировой музыки, американо-швейцарская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. За свою карьеру обладательница восьми премий "Грэмми" дала тысячи концертов, установила множество рекордов по продажам альбомов и зажигала на сцене в мини платье, поя вживую, уже в довольно почтенном возрасте.

Новини.LIVE вспомнит самые известные цитаты непревзойденной Тины Тернер, голос которой всегда будет жить в ее композициях и наших сердцах.

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Философия Тернер

Попытайтесь окружить себя счастливыми людьми, и вы будете удивлены, насколько быстро воцарится атмосфера счастья.

Если вы заботитесь о себе, неважно, сколько вам лет — 40, 60 или 70, — вы всегда будете выглядеть хорошо. В современном мире вы можете позволить себе выглядеть на возраст, который захотите сами.

Я верю в то, что если вы просто встанете и уйдете, то жизнь откроет для вас всю свою дверь.

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Я научилась быть счастливой вне зависимости от мужчин. В жизни это случается очень редко. Меня сделал счастливым мой успех. Я не очень верю, что меня мог бы осчастливить какой-нибудь мужчина.

Чтобы быть на истинном пути и не сходить с него, нужно иметь молящихся за тебя, в сердцах которых ты. Люди мира должны обладать духовностью и верой. Нужно понять, кто ты есть, чтобы стать на правдивый путь и оставаться светлым человеком.

Напомним, ранее мы писали, что в Швейцарии в авиакатастрофе погиб известный режиссер, снимавший клипы и рекламу в Украине. Также мы рассказывали, что умерла звезда сериала "Главный госпиталь", который попал в Книгу рекордов Гиннеса.