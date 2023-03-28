Этого ждали поклонники: Полякова вернулась на свою кухню и проверила рецепт подруги

Певица Оля Полякова

Во время пандемии COVID-19 певица Оля Полякова начала снимать и публиковать видео, как она готовит разные блюда на своей кухне. Артистка поделилась с поклонниками многими рецептами. Впрочем, во время полномасштабной войны такой контент из соцсетей певицы исчез.

И вот, вернувшись в свое поместье под Киевом, Полякова наконец-то порадовала подписчиков приготовлением нового блюда на известной кухне, которое опубликовала в своих Instastories.

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Во время полномасштабной войны Полякова несколько раз с семьей приезжала в гости к своей подруге, российскому блогеру Нике Белоцерковской, которая живет в Европе. Там, по словам певицы, она попробовала самую вкусную рыбу в своей жизни.

Для этого не нужно много ингредиентов, только дорада, помидоры, чеснок и оливковое масло. Томаты следует тоненько нарезать, то же и с чесноком. Их полить растительным маслом, рыбу хорошо посолить, положить на помидоры и отправить в духовку.

Хребет рыбы должен быть сырым, а мясо дорады хорошо отделяться. Только тогда блюдо будет именно таким, которое полюбила в Европе Полякова.

Поклонники заметили, что долгое время певица ничего не готовила на кухне. На что Полякова ответила: "Да, наконец. Первый раз после начала войны я хочу что-то приготовить. Вдохновение вернулось. Хороший знак".

Напомним, ранее мы писали, что новое кулинарное телешоу с Олей Поляковой вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Также мы рассказывали, что защитник Мариуполя задонатил крупную сумму на проект, послом которого является Оля Полякова.