"Здесь родили пол шоу-бизнеса": певица СолоХа рассказала, где прошли ее роды

Певица СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Певица СолоХа на днях выписалась из роддома. На торжественном событии были только самые родные.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

Читайте также:

Рекомендация коллег

Артистка поделилась сегодня фотографиями с семейного праздника и впервые показала своего любимого отца новорожденной дочери.

"Он все время был рядом во время родов. Ему положили дочь на грудь. Мне сказали, что он даже немного слезу проронил, а он обычно кремень и никогда не плачет, но наша дочурка его растрогала", — рассказала СолоХа.

Подписчики артистки забросали ее вопросами, где она рожала. Многие заподозрили, что рожала звезда в частной клинике:

Певица СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Певица СолоХа с возлюбленным. Фото: менеджмент певицы

Певица СолоХа. Фото: менеджмент певицы

"Нет! Я рожала в государственном роддоме, он действительно хорошо обустроен, есть отдельные палаты с душевыми кабинами, туалетом, пеленальным столиком, кухней, холодильником, есть кровать для папы. Выглядит все так, будто это очень дорогая частная клиника, но на самом деле это обычная клиника. Здесь обычно есть отдельные палаты, они несколько дороже стоят, есть определенный прайс, но это гораздо дешевле, чем в частных клиниках. Я шла рожать по рекомендации коллег, здесь родили пол шоу-бизнеса. Поэтому я шла именно за специалистом, ведь кесарево-сечение — это операция и хотелось, чтобы делал хирург с набитой рукой", — рассказала певица.

СолоХа уже планирует график концертов:

"Я не планирую очень долго оставаться в декрете. У меня на октябрь уже запланирован сольный концерт. Сцена — это моя работа, это моя жизнь и я уверена, что справлюсь и буду удачно совмещать все важные роли моей жизни: буду хорошей мамой двух моих дочерей, хорошей женой для любимого и еще буду успевать уделять время своему любимому делу", — говорит звезда.

Напомним, MamaRika в новом клипе показала эксклюзивные кадры с собственной свадьбы.

Ранее Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов.