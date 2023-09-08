"Тут народили пів шоу-бізнесу": співачка СолоХа розповіла, де пройшли її пологи

Співачка СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Співачка СолоХа днями виписалась з пологового будинку. На урочистій події були тільки найрідніші.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Артистка поділилась сьогодні фотографіями з родинного свята і вперше показала свого коханого, батька новонародженої донечки.

"Він весь час був поряд під час пологів. Йому виклали донечку на груди. Мені сказали, що він навіть трішки сльозу проронив,а він зазвичай кремінь і ніколи не плаче, але наша доня його розчулила", — розповіла СолоХа.

Підписники артистки закидали її питаннями, де вона народжувала. Багато, хто запідозрив, що народжувала зірка в приватній клініці:

Співачка СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/

Співачка СолоХа з коханим. Фото: менеджмент співачки

Співачка СолоХа. Фото: менеджмент співачки

"Ні! Я народжувала в державному пологовому, він дійсно гарно облаштований, є окремі палати з душовими кабінами, туалетом, пеленальним столиком, кухнею, холодильником, є ліжко для тата. Виглядає все так, ніби це дуже дороговартісна приватна клініка, але насправді це звичайна клініка. Тут звичайно є окремі палати, вони дещо дорожче коштують, є певний прайс, але це набагато дешевше, ніж в приватних клініках. Я йшла народжувати за рекомендацією колег, тут народили пів шоу-бізнесу. Тому я йшла саме за спеціалістом, адже кесарів розтин — це операція і хотілося, щоб робив хірург з набитою рукою", — розповіла співачка.

СолоХа вже планує графік концертів:

"Я не планую дуже довго залишатися в декреті. В мене на жовтень вже запланований сольний концерт. Сцена — це моя робота, це моє життя і я впевнена, що впораюся і буду вдало поєднувати усі важливі ролі мого життя: буду гарною мамою двох моїх донечок, доброю дружиною для коханого і ще встигатиму приділяти час своїй улюбленій справі", — говорить зірка.

Нагадаємо, MamaRika у новому кліпі показала ексклюзивні кадри з власного весілля.

Раніше Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів.