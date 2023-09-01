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За тиждень народжувати: вагітна співачка СолоХа прибрала сміття в столичному парку

1 вересня 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
За тиждень народжувати: вагітна співачка СолоХа прибрала сміття в столичному парку
Співачка СолоХа. Фото: instagram.com/soloha_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка СолоХа вже наступного тижня готується вдруге стати мамою. Але артистка не збавляє обертів у своєму творчому та суспільному житті.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Артистка СолоХа на дев'ятому місяці вагітності активно виступає, працює в студії звукозапису, вчить нові постановки з балетом, а нещодавно ще й в парку сміття прибирала.

 

Співачка СолоХа. Фото: менеджмент співачки

 

Співачка СолоХа. Фото: менеджмент співачки

"Коли ми вранці просинаємося, ми всі дбаємо про свою оселю: застеляємо ліжко, чистимо зуби, ми хочем, щоб навколо нашої оселі було чисто. Виходячи на вулицю, люди забувають про екологію і, на жаль, дуже мало турбуються про чистоту поза домом. Я хочу своїм прикладом показати, що важливо підтримувати чистоту в своїх містах. Для цього я не тільки долучаюсь до великих прибирань, але й сортую сміття, намагаюсь не використовувати хімічні засоби у подвїрї і жити екологічно, адже і думки, і музика, і люди,які тебе оточують - все має бути чистим", — говорить зірка.

Прибирати артистці допомагала донечка Аріана. Дійство відбулось в рамках зіркового Екопікніку в Пікнік саду на ВДНГ, що організував Всеукраїнський молодіжний рух Let's do it Ukraine на честь Всесвітнього дня прибирання. СолоХа стала першою вагітною Амбасадоркою.

Нагадаємо, MamaRika у новому кліпі показала ексклюзивні кадри з власного весілля.

Раніше Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів.

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