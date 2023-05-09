TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona и Jerry Heil выступили в Ливерпуле

Фанаты конкурса "Евровидение". Фото: esc-plus.com

В английском Ливерпуле в фан-зоне конкурса "Евровидение-2023" , Eurovision Village (Городок Евровидения), ежедневно выступают десятки артистов. Накануне в центре города зажигали украинские суперзвезды.

Новини.LIVE расскажет и покажет, как наши знаменитости выступили в Ливерпуле.

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Выступление украинцев в Eurovision Village

Из разных уголков мира в Ливерпуль приехали певицы Jerry Heil, alyona alyona, группы Go_A и "Антитіла". Компанию им на сцене также составили представители Украины на "Евровидении-2023" TVORCHI.

Певица alyona alyona выступает в Eurovision Village в Ливерпуле. Скриншот: Instastories/suspilne.eurovision

Певица Jerry Heil выступает в Eurovision Village в Ливерпуле. Скриншот: Instastories/suspilne.eurovision

Во время выступления группы "Антитіла" под сценой зажигала жена фронтмена Тараса Тополи, певица Alyosha. К слову, она выступит сегодня, 9 мая, в первом полуфинале.

Певица Alyosha (в желтой куртке) танцует под выступление группы "Антитіла" в Ливерпуле. Скриншот: Instastories/suspilne.eurovision

Городок для еврофанов расположился на Pier Head в Ливерпуле. Девятидневная культурная программа продлится до 13 мая.

Напомним, ранее мы писали, когда и где можно посмотреть первый финал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что группа TVORCHI в одежде с именами украинских детей появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023".