TVORCHI, "Антитіла", Go_A, alyona alyona и Jerry Heil выступили в Ливерпуле
В английском Ливерпуле в фан-зоне конкурса "Евровидение-2023" , Eurovision Village (Городок Евровидения), ежедневно выступают десятки артистов. Накануне в центре города зажигали украинские суперзвезды.
Новини.LIVE расскажет и покажет, как наши знаменитости выступили в Ливерпуле.
Выступление украинцев в Eurovision Village
Из разных уголков мира в Ливерпуль приехали певицы Jerry Heil, alyona alyona, группы Go_A и "Антитіла". Компанию им на сцене также составили представители Украины на "Евровидении-2023" TVORCHI.
Во время выступления группы "Антитіла" под сценой зажигала жена фронтмена Тараса Тополи, певица Alyosha. К слову, она выступит сегодня, 9 мая, в первом полуфинале.
Городок для еврофанов расположился на Pier Head в Ливерпуле. Девятидневная культурная программа продлится до 13 мая.
Напомним, ранее мы писали, когда и где можно посмотреть первый финал "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что группа TVORCHI в одежде с именами украинских детей появилась на торжественной церемонии открытия "Евровидения-2023".