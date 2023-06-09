TVORCHI презентовали дуэтную песню с известной рок-группой

Группа TVORCHI. Фото: Google

Пятница — традиционный день премьер у украинских музыкантов. На фоне трагических новостей с юга Украины, большинство артистов перенесли презентации новых композиций, или, как группа TVORCHI сделали это без привычной мощной пиар-кампании. Участники песенного конкурса "Евровидение-2023" представили новую песню "Мрійники", которую записали совместно с рок-группой The Hardkiss.

Композиция доступна на всех музыкальных площадках, а также на YouTube канале TVORCHI.

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Подробности

По словам участников группы TVORCHI, совместную работу с The Hardkiss они начали готовить еще в 2021 году. Презентовать песню планировали раньше, но премьера была отложена.

"Не так мы планировали ее представить еще неделю назад. Но, надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать", — лаконично прокомментировали премьеру TVORCHI.

Отметим, что почти половину мая парни из TVORCHI провели в английском Ливерпуле, где прошло "Евровидение-2023". Там была и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. Певица стала одной из ведущих конкурса, и отметим, единственной среди украинцев.

Напомним, ранее мы писали, что менеджмент TVORCHI прокомментировал низкие баллы некоторых стран на "Евровидении". Также мы рассказывали, что TVORCHI разыгрывали флаг Украины, подписанный участниками "Евровидения-2023".