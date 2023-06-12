TVORCHI и The HARDKISS презентовали клип на общую песню: видео

Участники групп TVORCHI и The HARDKISS. Фото: менеджмент The HARDKISS

Накануне, участники песенного конкурса "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили новую песню "Мрійники", которую записали совместно с рокерами The HARDKISS. Теперь музыканты выпустили официальный клип на композицию.

Он доступен для просмотра на YouTube канале группы TVORCHI.

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Видео сняла украинский режиссер Ната Иванова. В клипе на песню разворачивается история четырех путешественников-мечтателей, которым высшие силы приготовили вызов — объединиться, чтобы найти источник силы.

"Вызовы нового безумного мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем из нас, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее", — прокомментировали премьеру участники групп TVORCHI и The HARDKISS.

По словам артистов, идея совместного трека зародилась у них еще в 2021 году. Презентовать ее решили только сейчас — когда время отчаянных мечтателей пришло.

Отметим, что почти половину мая парни из TVORCHI провели в английском Ливерпуле, где прошло "Евровидение-2023". Там была и фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина. Певица стала одной из ведущих конкурса и, отметим, единственной среди украинцев.

Напомним, ранее мы писали, что менеджмент TVORCHI прокомментировал низкие баллы от некоторых стран на "Евровидении-2023". Также мы рассказывали, что Макс Барских предложил поклонникам перевести его русскоязычные песни.