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TVORCHI та The HARDKISS презентували кліп на спільну пісню: відео

12 червня 2023 14:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
TVORCHI та The HARDKISS презентували кліп на спільну пісню: відео
Учасники гуртів TVORCHI та The HARDKISS. Фото: менеджмент The HARDKISS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, учасники пісенного конкурсу "Євробачення-2023" гурт TVORCHI презентували нову пісню "Мрійники", яку записали спільно з рокерами The HARDKISS. Тепер музиканти випустили офіційний кліп на композицію.

Він доступний для перегляду на YouTube каналі гурту TVORCHI.

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Подробиці 

Відео зняла українська режисерка Ната Іванова. У кліпі на пісню розгортається історія чотирьох мандрівників-мрійників, яким вищі сили приготували виклик — об’єднатися, щоби знайти джерело сили. 

"Виклики нового божевільного світу подолають лише мрійники. Як показує реальність, у нашому житті можливо все… Тим із нас, хто відчайдушно вірить у світле, сильним та сміливим випала доля об’єднатися та створювати нове майбутнє", — прокоментували прем’єру учасники гуртів TVORCHI та The HARDKISS.

За словами артистів, ідея спільного треку зародилася у них ще 2021 року. Презентувати її вирішили тільки зараз — коли час відчайдушних мрійників настав. 

Відзначимо, що майже половину травня хлопці з TVORCHI провели в англійському Ліверпулі, де пройшло "Євробачення-2023". Там була й фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна. Співачка стала однією з ведучих конкурсу і, зазначимо, єдиною серед українців. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що менеджмент TVORCHI прокоментував низькі бали від деяких країн на "Євробаченні-2023". Також ми розповідали, що Макс Барських запропонував шанувальникам перекласти його російськомовні пісні.

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