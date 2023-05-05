TVORCHI в новых образах провели первую репетицию на конкурсе "Евровидение-2023"

Группа TVORCHI на сцене "Евровидения-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Накануне представители Украины на Евровидении-2023 группа TVORCHI прибыли в английский Ливерпуль. Звездные парни уже провели первую репетицию на главной сцене 67-го песенного конкурса.

Об этом сообщает соорганизатор "Евровидения-2023" медиакомпания "Суспільне Мовлення".

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Новые образы и шоу

На сцене "Евровидения-2023" TVORCHI впервые появились в новых образах. Участники группы выступят в черных костюмах с металлическими элементами. Зеркальные фрагменты отражают лучи световых приборов, однако главное внимание привлекают огромные вышитые сердца на груди исполнителей. Вместе с участниками группы на сцену вышли танцоры в металлических масках.

Представители Украины привезли в Ливерпуль схожие декорации, которые были на Национальном отборе. Освещение сцены использовано, чтобы подчеркнуть футуристическую графику, сопровождающую номер. В номере использовано голубое и желтое освещение.

Группа TVORCHI на сцене "Евровидения-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Группа TVORCHI на сцене "Евровидения-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Группа TVORCHI на сцене "Евровидения-2023". Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Напомним, ранее мы писали, что певцу KHAYAT, собиравшемуся ехать на "Евровидение-2023", отказали в выезде из Украины. Также мы рассказывали, какие артисты, кроме украинской группы TVORCHI, автоматически прошли в финал "Евровидения-2023".