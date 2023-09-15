Создатели фильма "Барби" выдвинули Райана Гослинга на премию "Оскар"

Кадр из фильма "Барби". Фото: Google

В Украине и мире продолжается кинопрокат суперхита этого года — фильма "Барби". Лента Греты Гервиг побил немало рекордов. А теперь еще претендует на номинации премии "Оскар".

Об этом сообщает издание Variety.

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Warner Bros. выдвинула фильм "Барби" на "Оскар". Студия предложила Американской академии киноискусства включить ленту в список претендентов на победу в категории "Лучший оригинальный сценарий", а исполнителя роли Кена, Райана Гослинга — в номинацию "Лучшая мужская роль второго плана".

Киноэксперты считают, что "Барби" может претендовать еще на несколько номинаций — например, в категориях "Лучшая песня" и "Лучший фильм года". О попадании в номинации исполнительницы главной роли, австралийской актрисы Марго Робби речь вообще не идет.

Гослинг дважды номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" — за игру в лентах "Ла-Ла Ленд" (2016) и "Полу-Нельсон" (2006). Тогда он проиграл Кейси Аффлеку и Форесту Уитакеру соответственно.

Сколько номинаций премии "Оскар" достанутся фильму "Барби" станет известно после анонса всех номинантов в январе. Следует отметить, что лента уже собрала более 1 млрд 400 млн долларов в прокате. Она вошла в ТОП-4 самых успешных фильмов по кассовым сборам в 2020-е. Впереди только вторая часть "Аватара" (2022), "Человек-паук: Домой пути нет" (2021) и "Топ Ган: Меверик" (2022)

Напомним, ранее мы писали, что украинский экшн "Довбуш" продолжает собирать миллионы в прокате. Также рассзказывали, что Венецианский кинофестиваль объявил имена победителей.