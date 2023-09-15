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Творці фільму "Барбі" висунули Раяна Гослінга на премію "Оскар"

15 вересня 2023 09:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Творці фільму "Барбі" висунули Раяна Гослінга на премію "Оскар"
Кадр з фільму "Барбі". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В України та світі триває кінопрокат суперхіта цього року — фільму "Барбі". Стрічка Грети Гервіг побив чимало рекордів. А тепер ще й претендує на номінації премії "Оскар". 

Про це повідомляє видання Variety. 

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Подробиці

Warner Bros. висунула фільм "Барбі" на "Оскар". Студія запропонувала Американській академії кіномистецтва включити стрічку до списку претендентів на перемогу у категорії "Найкращий оригінальний сценарій", а виконавця ролі Кена, Раяна Гослінга — у номінацію "Найкраща чоловіча роль другого плану". 

Кіноексперти вважають, що "Барбі" може претендувати ще на кілька номінацій — наприклад, у категоріях "Найкраща пісня" та "Найкращий фільм року". Про потрапляння виконавиці головної ролі у номінації, австралійської акторки Марго Роббі мова взагалі не йде. 

Гослінг двічі номінувався на премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль" — за гру в стрічках "Ла-Ла Ленд" (2016) та "Напів-Нельсон" (2006). Тоді він програв Кейсі Аффлеку та Форесту Вітакеру відповідно.

Скільки номінацій премії "Оскар" дістануться фільму "Барбі" стане відомо після анонсу всіх номінантів, у січні. Слід зазначити, що стрічка вже зібрала понад 1 млрд 400 млн доларів в прокаті. Вона увійшла в ТОП-4 найуспішніших фільмів за касовими зборами у 2020-ті. Попереду лише друга частина "Аватару" (2022), "Людина-павук: Додому шляху нема" (2021) та "Топ Ґан: Меверік" (2022)

Нагадаємо, раніше ми писали, що український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті. Також ми розповідали, що Венеціанський кінофестиваль оголосив імена переможців.

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