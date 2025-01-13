Озвучены кассовые сборы фильма "Поезд в 31 декабря", в котором снялся Борис Джонсон

Британский политик Борис Джонсон и команда фильма "Поезд в 31 декабря". Фото: Instagram/gorbunovyuriy

В конце прошлого года в украинский прокат вышел фильм "Поезд в 31 декабря" со многими звездами нашего шоу-бизнеса. В ленте появился и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Стало известно, сколько фильм собрал за более чем две недели в прокате.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях ленты "Поезд в 31 декабря".

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По словам продюсеров фильма, после второго уикенда проката лента достигла своего первого миллиона долларов. Фильм "Поезд в 31 декабря" собрал 43 млн 204 тысячи грн. В целом, в кинотеатрах Украины было продано более четверти миллиона билетов (254 тысячи). Эти цифры учитывают и допремьерные показы.

"Это все было бы невозможным без вас. Радуемся, что, несмотря на все, вы продолжаете верить в чудеса! Спасибо, что выбираете смотреть "Поезд в 31 декабря", — отметили создатели ленты.

В приключенческой комедии роли исполнили Юрий Горбунов, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Андрей Исаенко и другие звезды украинского шоу-бизнеса. По сюжету, из Киева во Львов отправились полностью противоположные друг другу по характеру пассажиры, которые заняли места в одном и том же вагоне.

Вместо желанного спокойствия проводник пытается разрядить напряжение, но даже персонал вагона-ресторана добавляет экшена в этой истории. Британский политик Борис Джонсон снялся в фильме в роли рядового пассажира

Напомним, ранее мы писали, что украинский актер Александр Рудинский обматерил россиян в фильме Джорджа Клуни. Также мы рассказывали о том, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе.