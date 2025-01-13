Озвучені касові збори фільму "Потяг у 31 грудня", в якому знявся Борис Джонсон

Британський політик Борис Джонсон та команда фільму "Потяг у 31 грудня". Фото: Instagram/gorbunovyuriy

Наприкінці минулого року в український прокат вийшов фільм "Потяг у 31 грудня" з багатьма зірками нашого шоубізнесу. У стрічці з’явився і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Стало відомо, скільки фільм зібрав за понад два тижні в прокаті.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах стрічки "Потяг у 31 грудня".

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За словами продюсерів фільму, після другого вікенду прокату стрічка досягла свого першого мільйона доларів.Фільм "Потяг у 31 грудня" зібрав 43 млн 204 тисячі грн. В цілому, в кінотеатрах України було продано понад чверті мільйона квитків (254 тисячі). Ці цифри враховують і допрем'єрні покази.

"Це все було б неможливим без вас. Радіємо, що, попри все, ви продовжуєте вірити в дива! Дякуємо, що обираєте дивитись "Потяг у 31 грудня", — зауважили творці стрічки.

У пригодницькій комедії ролі виконали Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші зірки українського шоубізнесу. За сюжетом, з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному за характером пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні.

Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає екшену в цій історії. Британський політик Борис Джонсон знявся у фільмі в ролі пересічного пасажира.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український актор Олександр Рудинський обматюкав росіян у фільмі Джорджа Клуні. Також ми розповідали про те, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня.