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Создатели "Мавки" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма

19 мая 2023 15:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Создатели "Мавки" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма
Герои мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня" стала самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время независимости. И пока мультфильм показывают в разных уголках мира, его создатели представили 49 треков оркестровой музыки, которые звучат в ленте.

Об этом сообщается в соцсетях "Мавки. Лесной песни".

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Подробности

Специально для мультфильма инструментальные мелодии написал известный итальянский композитор Дарио Веро. Он использовал украинские музыкальные мотивы. Эти мелодии исполнили участники оркестра "Виртуозы Киева".

"Также в мелодиях звучит исключительный голос Оксаны Мухи и Лукашева свирель в исполнении мультиинструменталиста Максима Бережнюка. Все для того, чтобы точнее передать звучание Вселенной Мавки и его героев. И теперь, рады представить этот альбом вам", написали создатели мультфильма.

Прослушать все треки можно на разных музыкальных платформах по ссылке.

Альбом музыки из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Скриншот: YouTube Music

Напомним, ранее мы писали, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал во Франции бокс-офис больше, чем в Украине. Также мы рассказывали, что Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".

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