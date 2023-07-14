Создатели нового сезона шоу "Голос країни" приготовили для зрителей сюрприз

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Подготовка к тринадцатому сезону шоу "Голос країни" идет полным ходом. В скором времени стартуют съемки главного музыкального проекта страны. Создатели шоу решили заинтриговать поклонников шоу новинкой на "Голос країни".

Об этом сообщается в соцсетях проекта.

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В этом году у шоу впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Продюсером трека стал сонграйтер, соучредитель лейбла ENKO и тренер-дебютант Иван Клименко.

"Каждый из тренеров дает свои идеи по мелодике, тексту и обложке. Этот сезон будет очень знаковым, поэтому для нас было важно создать саундтрек именно сейчас. Это было нашей мечтой последние несколько лет, и вот наконец-то мы можем ее воплотить. Этот саундтрек зазвучит в эфире нашего проекта и будет доступен на всех цифровых площадках", — прокомментировал новость продюсер проекта Владимир Завадюк.

Саундпродюсер трека Иван Клименко говорит, что ему важно было создать такой саундтрек, который отразил бы стиль каждого из тренеров сезона.

"Саундтрек будет создан в стилистике звезд, которые в этом сезоне сядут в легендарные красные кресла. Мы сразу поняли, что для такого проекта нужен мощный гимн. К сожалению, у нас не было возможности собраться всем вместе, потому что у каждого тренера в это время были туры или просто очень плотные графики, поэтому мы делали эту песню онлайн. Это было как игра в пинг-понг, где каждый придумывает идею и присылает в общий чат, а мы все вместе ее разбираем", — рассказал Иван Клименко.

Совторником вокальной мелодии и гармонии песни выступила выпускница "Голос країни", певица KOLA. Какое название получил саундтрек и когда именно он будет презентован, станет известно вскоре.

Уникальный сезон шоу

Этой осенью "Голос країни" будет звучать в других странах. Европейский сезон призван поддержать украинский народ, демонстрирующий силу своего духа и талант по всему миру.

Первыми тренерами "Голос країни-13" стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров и музыкальный продюсер Иван Клименко.

Напомним, ранее мы писали, что финалистка шоу "Голос країни" Марта Липчей представила песню о духе украинцев. Также мы рассказывали, что победитель шоу "Голос країни" из команды Дорофеевой выпустил новый клип.