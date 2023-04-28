Создатели сериала "Корона" показали первые кадры с молодыми Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: REUTERS/POOL

Стриминговая компания Netflix опубликовала первые официальные кадры из предстоящего шестого сезона сериала "Корона" с молодыми Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Новые эпизоды расскажут историю их знакомства и начала романа. Также Netflix сделал громкое заявление по поводу предстоящих сезонов.

Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

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События происходят в Сент-Эндрюсе (Шотландия), где в 2001 году познакомились Кейт и Уильям во время учебы в университете. Молодых принца и принцессу Уэльских сыграли театральные актеры Эд Маквэй и Мэг Беллами, для которых сериал "Корона" стал кинодебютом.

Кейт Миддлтон и принц Гарри в новом сезоне сериала "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix

Принц Гарри в новом сезоне сериала "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix

Кейт Миддлтон в новом сезоне сериала "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix

Создатели шоу также сообщили, что шестой сезон станет последним. Так что скандальная история принца Гарри и Меган Маркл в сериале не будет показана.

Сериал "Корона" повествует о жизни британских монархов. Пятый сезон вышел на Netflix в ноябре прошлого года, в центре сюжета оказался супружеский кризис принцессы Дианы и принца Чарльза в 1990-е, а также трагическая гибель принцессы.

Сериал неоднократно сталкивался с критикой со стороны зрителей, считающих, что создатели "Короны" зашли слишком далеко. К примеру, недавно возмущение в сети вызвало то, насколько подробно в шоу была показана смерть принцессы Дианы и ее похорон.

Напомним, ранее мы писали, что американской певице Кэти Перри предложили провести ночь в одном из дворцов короля Чарльза III. Также мы рассказывали, что Чарльз III отказал лондонскому аэропорту Хитроу, который планировал назвать один из терминалов в его честь.