Создатели сериала "Успеть до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломиянки

Героини сериала "Встигнути до 30". Фото: Скриншот с видео

В сети разгорелся скандал с сериалом "Встигнути до 30". Жители Коломыи возмутились, что одна из героинь сериала — якобы коломыянка, говорит на не присущем Прикарпатью суржике и не отличается особыми умственными способностями и манерами. Мэр Коломыи Богдан Станиславский обратился к производителям проекта.

Украинский телеканал "ТЕТ" отреагировал на скандал.

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На сайте канала "ТЕТ" пишут, что комедийным ситком был создан по запросу зрителей. Авторы ситкома также отметили, что на протяжении сериала героиня Люба трансформируется и становится "лучшей версией себя".

Героиня Люба. Фото: Скриншот

"В соцсетях началась гиперболизация контекста, якобы Коломыю назвали "глухой деревней", а главную героиню Любу — сделали "рагулиней" и "невероятно глупенькой". Это абсолютно не соответствует действительности, ведь, во-первых, о Коломые, условиях жизни в городе, традициях и еще о чем-то — в сериале речь не идет, а вымышленный персонаж Любы — это не сборный образ жителей Коломыи", — говорится в заявлении телеканала "ТЕТ".

Создатели убеждают, что для воплощения комедии использовали понятные всему миру сценарные приемы.

"Комедия — это жанр, к которому не стоит относиться серьезно и искать поводы для разжигания споров. Этот сериал, как и любая другая комедия, — художественный, все персонажи придуманы, а стечение обстоятельств и ситуаций случайно. В то же время мы понимаем, что общество пока очень травмировано, и даже невинная аналогия, реплика или внешний вид могут возмутить кого-то", — говорится в заявлении.

23 октября на телеканале "ТЕТ" началась трансляция ситкома "Встигнути до 30", главными героинями являются три женщины, которые знакомятся в день своего 29-летия в одном из киевских баров. Их роли исполняют актрисы Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал и Анастасия Остреинова. Героиня Анастасии Остреиновой Люба из Коломыи вызвала бурные обсуждения среди украинцев. Героиня изображается как стереотипная уроженка села, несмотря на то, что Коломыя — это город с населением почти 63 тысячи жителей, который является административным центром Коломыйского района. Кроме этого, Люба говорит не присущим Прикарпатью суржиком.

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