Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Создатели сериала "Встигнути до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломыянки arrow

Создатели сериала "Встигнути до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломыянки

13 ноября 2023 11:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Создатели сериала "Успеть до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломиянки
Героини сериала "Встигнути до 30". Фото: Скриншот с видео
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В сети разгорелся скандал с сериалом "Встигнути до 30". Жители Коломыи возмутились, что одна из героинь сериала — якобы коломыянка, говорит на не присущем Прикарпатью суржике и не отличается особыми умственными способностями и манерами. Мэр Коломыи Богдан Станиславский обратился к производителям проекта.

Украинский телеканал "ТЕТ" отреагировал на скандал.

Читайте также:

Сериал, вызвавший неоднозначную реакцию

На сайте канала "ТЕТ" пишут, что комедийным ситком был создан по запросу зрителей. Авторы ситкома также отметили, что на протяжении сериала героиня Люба трансформируется и становится "лучшей версией себя".

 

Героиня Люба. Фото: Скриншот

"В соцсетях началась гиперболизация контекста, якобы Коломыю назвали "глухой деревней", а главную героиню Любу — сделали "рагулиней" и "невероятно глупенькой". Это абсолютно не соответствует действительности, ведь, во-первых, о Коломые, условиях жизни в городе, традициях и еще о чем-то — в сериале речь не идет, а вымышленный персонаж Любы — это не сборный образ жителей Коломыи", — говорится в заявлении телеканала "ТЕТ".

Создатели убеждают, что для воплощения комедии использовали понятные всему миру сценарные приемы.

"Комедия — это жанр, к которому не стоит относиться серьезно и искать поводы для разжигания споров. Этот сериал, как и любая другая комедия, — художественный, все персонажи придуманы, а стечение обстоятельств и ситуаций случайно. В то же время мы понимаем, что общество пока очень травмировано, и даже невинная аналогия, реплика или внешний вид могут возмутить кого-то", — говорится в заявлении.

23 октября на телеканале "ТЕТ" началась трансляция ситкома "Встигнути до 30", главными героинями являются три женщины, которые знакомятся в день своего 29-летия в одном из киевских баров. Их роли исполняют актрисы Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал и Анастасия Остреинова. Героиня Анастасии Остреиновой Люба из Коломыи вызвала бурные обсуждения среди украинцев. Героиня изображается как стереотипная уроженка села, несмотря на то, что Коломыя — это город с населением почти 63 тысячи жителей, который является административным центром Коломыйского района. Кроме этого, Люба говорит не присущим Прикарпатью суржиком.

Напомним, Приходько жестко прокомментировала развлечения Потапа с россиянами.

Ранее Анатолич прокомментировал видео, на котором проводит мероприятие на русском.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме