Создатели сериала "Успеть до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломиянки

Создатели сериала "Встигнути до 30" отреагировали на скандал вокруг героини-коломыянки
В сети разгорелся скандал с сериалом "Встигнути до 30". Жители Коломыи возмутились, что одна из героинь сериала — якобы коломыянка, говорит на не присущем Прикарпатью суржике и не отличается особыми умственными способностями и манерами. Мэр Коломыи Богдан Станиславский обратился к производителям проекта.
Украинский телеканал "ТЕТ" отреагировал на скандал.
Сериал, вызвавший неоднозначную реакцию
На сайте канала "ТЕТ" пишут, что комедийным ситком был создан по запросу зрителей. Авторы ситкома также отметили, что на протяжении сериала героиня Люба трансформируется и становится "лучшей версией себя".
"В соцсетях началась гиперболизация контекста, якобы Коломыю назвали "глухой деревней", а главную героиню Любу — сделали "рагулиней" и "невероятно глупенькой". Это абсолютно не соответствует действительности, ведь, во-первых, о Коломые, условиях жизни в городе, традициях и еще о чем-то — в сериале речь не идет, а вымышленный персонаж Любы — это не сборный образ жителей Коломыи", — говорится в заявлении телеканала "ТЕТ".
Создатели убеждают, что для воплощения комедии использовали понятные всему миру сценарные приемы.
"Комедия — это жанр, к которому не стоит относиться серьезно и искать поводы для разжигания споров. Этот сериал, как и любая другая комедия, — художественный, все персонажи придуманы, а стечение обстоятельств и ситуаций случайно. В то же время мы понимаем, что общество пока очень травмировано, и даже невинная аналогия, реплика или внешний вид могут возмутить кого-то", — говорится в заявлении.
23 октября на телеканале "ТЕТ" началась трансляция ситкома "Встигнути до 30", главными героинями являются три женщины, которые знакомятся в день своего 29-летия в одном из киевских баров. Их роли исполняют актрисы Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал и Анастасия Остреинова. Героиня Анастасии Остреиновой Люба из Коломыи вызвала бурные обсуждения среди украинцев. Героиня изображается как стереотипная уроженка села, несмотря на то, что Коломыя — это город с населением почти 63 тысячи жителей, который является административным центром Коломыйского района. Кроме этого, Люба говорит не присущим Прикарпатью суржиком.
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